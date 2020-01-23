«Приеду на Tesla, поставлю рядом»: Лукашенко ознакомится с отечественным электротранспортом

Источник материала: Tut.by

Председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков пригласил Александра Лукашенко побывать в гостях у представителей науки, чтобы посмотреть на отечественный электротранспорт и другие разработки. Глава государства принял приглашение и пообещал приехать на встречу на электромобиле Tesla, сообщает пресс-служба президента.



Фото: Павел Мурашко

— Хорошо, я приеду на «Тесле», поставлю рядом, — заявил Лукашенко. — Обязательно приеду для такого открытого, как сегодня, разговора, потому что понимаю, что мы просто наших ученых не ориентируем. Они получают что-то из средств массовой информации, других каких-то источников. Раньше, в советские времена, все-таки было по-другому. Нам надо информировать не только трудовые коллективы — мы это делаем чаще, чем ученых. А что такое ученый? Ты его проинформировал — он завтра тысячи людей поведет за собой в идеологическом плане.

Напомним, летом 2017 года Александр Лукашенко протестировал последнюю модель электромобиля Tesla и поручил отечественным разработчикам стремиться к этому уровню:

— Скорость набирает так, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды — 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу — идеально. Я вам раскрываю все карты личные. Это мое хобби — автомобили — с давних-давних времен. Я слежу за развитием этой отрасли, — отмечал президент.

Тогда же президент обратил внимание и на необходимость развития других видов электрического транспорта, в том числе велосипедов, мотоциклов и скутеров. «У нас это предприятие есть. Вы можете это уже делать, это надо быстрее запускать. Для села — один вариант, для города — другой. Мы подумаем, как вас поддержать потом в производстве, чтобы это было доступно для людей. Надо переходить на электричество. Мы уже опаздываем. Подключайте всех и начинайте работать, что не получается — докладывайте», — говорил Лукашенко.