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«Приеду на Tesla, поставлю рядом»: Лукашенко ознакомится с отечественным электротранспортом
Источник материала: Tut.by
Председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков пригласил Александра Лукашенко побывать в гостях у представителей науки, чтобы посмотреть на отечественный электротранспорт и другие разработки. Глава государства принял приглашение и пообещал приехать на встречу на электромобиле Tesla,
— Хорошо, я приеду на «Тесле», поставлю рядом, — заявил Лукашенко. — Обязательно приеду для такого открытого, как сегодня, разговора, потому что понимаю, что мы просто наших ученых не ориентируем. Они получают что-то из средств массовой информации, других каких-то источников. Раньше, в советские времена, все-таки было по-другому. Нам надо информировать не только трудовые коллективы — мы это делаем чаще, чем ученых. А что такое ученый? Ты его проинформировал — он завтра тысячи людей поведет за собой в идеологическом плане.
Напомним, летом 2017 года Александр Лукашенко
— Скорость набирает так, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды — 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу — идеально. Я вам раскрываю все карты личные. Это мое хобби — автомобили — с давних-давних времен. Я слежу за развитием этой отрасли, — отмечал президент.
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Председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков пригласил Александра Лукашенко побывать в гостях у представителей науки, чтобы посмотреть...
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