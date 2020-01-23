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В Барановичском роддоме обновили оборудование для реанимации новорожденных

23.01.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичский городской родильный дом обновил оборудование в отделении для новорожденных, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Елена Шестак.

В Барановичском роддоме обновили оборудование для реанимации новорожденных

Оборудование высокого класса для детской реанимации появилось благодаря одной из социальных программ Банка развития Беларуси. На эти цели выделено более Br554 тыс. В распоряжении медиков появились два новых аппарата искусственной вентиляции легких. Они позволяют проводить ИВЛ без интубации, один из них поддерживает режим высокочастотной вентиляции. Поставлены два кювеза, в которых создаются оптимальные условия для новорожденных. Малыша можно взвесить, измерить температуру, не извлекая из инкубатора.

Помимо этого, Банк развития направил средства на приобретение станции слежения. Система включает шесть мониторов, по которым можно в режиме онлайн следить за состоянием нескольких пациентов. На экраны будут выводиться частота пульса, насыщение крови кислородом и другие жизненно важные параметры.

"Поступательно обновляем оборудование, заменяем устаревшее на высококлассное. За собственные средства приобрели аппарат искусственной вентиляции легких для реанимации новорожденных в родзале. Министерство здравоохранения поставило четыре гемодинамических монитора, шкаф с ламинарными потоками. За счет областного бюджета получили два наркозно-дыхательных аппарата для взрослых", - перечислила последние приобретения Елена Шестак.

Ожидается, что в этом году роддом пополнится и другим оборудованием. В частности, Минздрав планирует поставить несколько инкубаторов и аппаратов ИВЛ для новорожденных.

В Барановичском роддоме обслуживаются женщины, проживающие в городе и районе. В медицинское учреждение обращаются жительницы близлежащих районов: Березовского, Ляховичского, Ганцевичского и Ивацевичского. В 2019 году в родильном доме появились на свет 2462 ребенка, в том числе 31 двойня.

 
 
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  Барановичский городской родильный дом обновил оборудование в отделении для новорожденных, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения...
 
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