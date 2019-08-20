«Я стала злая». Мать осужденного чиновника – об отчаянии, надежде и борьбе с правосудием за правосудие

Тридцать седьмой

– Я вам скажу, какое настроение было у меня, у моей семьи после ареста Андрея. Ощущение было, что могут прийти и расстрелять.

Вы не верите? А это так было. Мне, бабушке, звонили по телефону из КГБ и говорили, что мой телефон вчера в такое-то время засветился на месте преступления. Соседка рассказывала, что двое молодых людей стояли поздно под моими окнами и говорили: вот светятся окна Доморацкой.

Обыски были даже у друзей, не то что у родни. Прослушка везде стояла. Газовики все ходили и ходили. Они разговорчивые очень. Они тебя все расспрашивают. А потом пришла женщина проверять. Я говорю: что это вы каждую неделю ходите. А она: «Как каждую неделю? Я у вас полгода назад была».

Когда Андрея взяли, было столько арестов и столько задержанных, что очередь адвокату родственники занимали с вечера, чтобы он мог попасть в СИЗО. Надо было мне, например, целую ночь дежурить около СИЗО КГБ , чтобы наутро мой адвокат попал к Андрею.

Это было движение к тридцать седьмому. Я вот это уловила. И это нарастало, пока Лукашенко не выступил 20 августа 2019 года.

Они

– Эти следователи… Они уже стали нам чуть ли не родные. Один Андрей. Симпатичный молодой человек. А другой Кирилл. Он более наглый. Они такие роли играли. Сколько арестовывали машину, столько Кирилл угрожал моему племяннику, который помогал с машиной: «И за тебя возьмемся». Все в их руках. Они могут взяться за любого.

Знаете, у них на каждое действие есть свое противодействие. Андрей уже, может, сидит в ШИЗО за то, что я тут делаю… У них есть возможность давить. Могут не приходить письма, звонки запретят, свидания отменят.

Поэтому Андрей просит: мама, молчите, молчите. А я не молчу. Чтобы знали, что наша страна погрязла в беззаконии, что нигде не соблюдается презумпция невиновности. От первого шага – задержания – и до последнего. Взяли за пропавшие деньги, а деньги были! И я уверена, тот, кто арестовывал, видел, что эти деньги не пропали. Но доказать ничего невозможно. Да они тебя и не слушают.