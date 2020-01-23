"Большой друг" Алиев пробросил Лукашенко с нефтью?

Странное поведение Алиева





В кулуарах форума в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ничего не знает об обращениях с белорусской стороны по поводу поставок нефти, но их может осуществлять государственная компания Socar Trading. При этом по словам Алиева, речь не идет о нефти из Азербайджана.













Что странного в словах президента?





Во-первых, белорусские чиновники во главе с Александром Лукашенко заявляли, что обращались ко многим странам, в том числе к Азербайджану, с предложениями о поставках нефти. И в госкомпании Socar всего неделю назад говорили, что к сотрудничеству готовы.





Так неужели Алиев может быть не в курсе «нефтяной войны» между Минском и Москвой и соответствующего обращения белорусских властей?





Во-вторых, президент Азербайджана сказал, что речь идет не о поставках нефти из его страны. Здесь важно понимать, что Socar Trading торгует, в том числе, нефтью из других стран – естественно, по мировым ценам.





Между тем в 2011 году Баку поставлял партии азербайджанской нефти в Беларусь морем – через трубопровод Одесса-Броды с выходом на «Дружбу». Правда, тогда действовала непрозрачная схема: Минск получал нефть от Азербайджана, отдавая взамен его госкомпании объемы, получаемые в Венесуэле.









Тот эксперимент был свернут не только из-за изменений отношений Беларуси и Венесуэлы. Например, выяснилось, что нефть марки Azeri Light перерабатывать на белорусских НПЗ выходит дороже, чем российскую Urals.





Свежие слова Алиева вполне можно трактовать так, что он не намерен торговать своей нефтью, на которую мог бы по дружбе предоставить скидку.





Между тем, еще весной прошлого года посол Азербайджана Латиф Гандилов уверял, что его страна будет готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти:





«В трудные времена наши народы всегда друг другу помогали, и это нас объединяет. Мы всегда подставляем друг другу плечо. Если будет необходимость, Азербайджан с честью исполнит свой братский долг. Нет никаких сомнений, что главы государств найдут общий язык по этому вопросу».





Но теперь об этом обещании забыто.





Алиев пробросил Лукашенко не впервые





Лукашенко стал называть президента Азербайджана своим «большим другом» после одного конкретного случая. 10 лет назад белорусским властям срочно понадобились деньги, чтобы заплатить долг по российскому газу. И буквально в течение нескольких дней они нужную сумму в почти 200 млн долларов нашли.





Позже выяснилось: выдать займ согласился Алиев. Впоследствии Лукашенко регулярно вспоминал о той помощи.





«Мы помним, когда в трудное время вы подставили нам плечо, не оглядываясь притом... Мне очень приятно, когда вы приезжаете, наш единомышленник, мой большой друг, в Беларуси это знают, друг вообще белорусского народа», — говорил Лукашенко.





Затем он еще несколько раз пытался получить азербайджанскую нефть (например, взамен на научные технологии), но безуспешно.





А летом прошлого года Алиев не проявил должного уважения к руководителю Беларуси, когда в последний момент отказался прилететь на открытие II Европейских игр, которые очень много значили для Лукашенко.





О том, что президент Азербайджана передумал, стало известно только в день открытия Евроигр. Вместо себя он прислал дочь.





Решение Алиева, вероятно, было в какой-то степени обидным для Лукашенко. Тем более, что до этого он не побоялся из-за него испортить отношения с руководством Армении.





В 2018 году Беларусь продала Азербайджану установки системы залпового огня «Полонез». Очевидно, что в финансовой плане сделка была выгодной для Минска. Но проблема была в том, что Беларусь поставила вооружение врагу своего союзника по ОДКБ.





Сделка не только вызвала искры в отношениях с руководством Армении, но и сказалась на том, что протеже Лукашенко Станислав Зась так и не стал госсекретарем военного блока ни в конце 2018 года, ни в в 2019 году.









Нынешнюю позицию Баку по поводу поставок нефти в Беларусь можно рассматривать и с еще одной неприятной для Лукашенко стороны. Осенью прошлого года власти Казахстана вполне ясно дали понять Минску, что не намерены вступать в спор с Россией, чтобы та разрешила использовать трубопроводы на своей территории для поставок нефти в Беларусь.





Заявление Алиева вновь свидетельствует о том, что, несмотря на пафосные слова, друзей у Лукашенко на постсоветском пространстве нет.