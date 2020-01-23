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Еще один китайский город закроют из-за пневмонии

23.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Еще один китайский город закроют из-за пневмонии

Жителей китайского Хуангана попросили не покидать город без особых на то причин из-за распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Это уже второй населенный пункт КНР, в котором ввели подобный запрет, сообщает Reuters.

Представители органов здравоохранения Хуангана, где проживают около 7,5 млн человек, заявили, что в городе с 24.00 23 января будет прекращена работа общественного автобусного и железнодорожного транспорта. Также они распорядились закрыть развлекательные центры, в том числе кинотеатры и интернет-кафе.

Хуанган граничит с Уханем, где сосредоточена вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Как сообщалось, ранее власти Китая ввели временный запрет для жителей Уханя покидать город из-за распространения болезни. Еще в одном граничащем с Уханем городе, Эчжоу, 23 января закрыли железнодорожные станции.

По последним данным, в результате заболевания погибли 17 человек, более 630 заразились. Случаи заражения также подтверждены в США, Японии, Республике Корея и Таиланде.

https://www.belta.by

 
 
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Жителей китайского Хуангана попросили не покидать город без особых на то причин из-за распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Это уже...
 
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