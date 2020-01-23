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Пинский РОВД отбирает кандидатов на службу участковым или инспектором ДПС

23.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинский РОВД отбирает кандидатов на службу участковым или инспектором ДПС
Отдел внутренних дел Пинского райисполкома проводит отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел на следующие должности:

вакансия среднего начальствующего состава:

  • инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ;
  • участковый инспектор милиции.

Основные требования к кандидатам:

  • возраст до 28 лет (возможны исключения);
  • повышенное чувство ответственности, готовность к защите прав и интересов граждан, а также способность по своим личным, моральным, деловым качествам и состоянию здоровья выполнять возложенные на органы внутренних дел обязанности.

Желающие могут обращаться по адресу: ул. Кирова, д. 53, каб. № 310, 311 (группа кадров)
или по телефонам: 31-20-10, 31-20-05, +375-29-678-47-19.

 
 
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> Отдел внутренних дел Пинского райисполкома проводит отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел на следующие должности: вакансия среднего...
 
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