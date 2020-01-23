|
Пинский РОВД отбирает кандидатов на службу участковым или инспектором ДПС
23.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
вакансия среднего начальствующего состава:
Основные требования к кандидатам:
Желающие могут обращаться по адресу: ул. Кирова, д. 53, каб. № 310, 311 (группа кадров)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Отдел внутренних дел Пинского райисполкома проводит отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел на следующие должности: вакансия среднего...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)