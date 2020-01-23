Лукашенко предлагает выбросить лишние темы и сократить учебную программу

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«Главная, наверное, тема не только нашего образования, науки, но и вообще нашей жизни - чему учить и как учить», - считает Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Президент отметил, что знаком со школьными учебниками и их качество часто вызывает вопросы.

«Мы в этом году вернемся к этому вопросу. Нам надо посмотреть, чему учить, программы под это сделать. Не на четыре-пять-семь лет - а сократить, где это можно, вплоть до того, чтобы повыбрасывать темы: вы эту тему в школе прошли - на этом уровне для врача и достаточно», - сказал глава государства.

Школьники. Фото: Myfin.by



Он призвал педагогов не бояться возможного сокращения тем и не держаться за часы. «Мы лучше вам за меньшие часы будем больше платить. Нам надо создать емкую систему образования, чтобы сюда приезжали. Они едут, но могут завтра не поехать. Нам надо постоянно совершенствовать образование», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент добавил, что при этом не надо спешить сломать старое: «Новое должно произрастать из старого. Что-то должно отмереть, оно так и в жизни бывает. Но не надо революционно: новый мир построим, но не знаем какой и не знаем как».