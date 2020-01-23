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«Учёным в Беларуси стать сложно». Александр Лукашенко наградил научно-педагогических работников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Научная отрасль имеет стратегическое значение для развития страны. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зале без преувеличения высший научный свет страны. Это специалисты из разных областей – медики, журналисты, физики. Президент обращает внимание, что каждый из них внес значительный вклад в развитие государства. А сейчас перед ними стоит задача подготовить учеников, передать им знания и, безусловно, продолжать исследования. Присвоение столь высоких званий станет основой для новых свершений.
Также глава государства напомнил, что разработки не должны быть оторваны от реальной жизни и потребностей экономики. В целом, торжественная церемония – это повод для большого основательного разговора о состоянии белорусской науки и актуальности исследований, которые проводятся в нашей стране.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши, отечественные ученые активно вовлечены во многие общественно-политические процессы жизни страны. И эта высокая миссия требует от каждого из вас большой самоотдачи и ответственности за принимаемые решения.
Именно наука и современные инновации меняют облик мира, открывают горизонты цивилизационного развития третьего десятилетия нового XXI века.
На втором месте – представители технических наук, а замыкают этот исследовательский топ физико-математические специальности. Как отмечают ученые, написание диссертации и ее защита – это непростой путь, который занимает зачастую не один десяток лет и проходят его при поддержке большого коллектива.
Раиса Смолякова, доктор биологических наук, профессор:
Оксана Прибушеня, доктор медицинских наук, доцент:
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Новости Беларуси. Научная отрасль имеет стратегическое значение для развития страны. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и...
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