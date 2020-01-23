ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ирина Костевич о стратегии «Достойное долголетие»: «Главная цель – увеличить продолжительность жизни»

23.01.2020 15:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Средняя продолжительность жизни в Беларуси к 2030 году должна составить 80 лет. Это предусматривает проект Национальной стратегии «Достойное долголетие»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Костевич о стратегии «Достойное долголетие»: «Главная цель – увеличить продолжительность жизни»


Её рассмотрели на заседании Нацкомитета по народонаселению. Оно прошло в Совете Министров. В Беларуси более 15% граждан – старше 65 лет. Причём показатель будет расти.

Ирина Костевич о стратегии «Достойное долголетие»: «Главная цель – увеличить продолжительность жизни»

По прогнозам ООН, в 2030 году доля пожилых людей достигнет 21 %. Как отмечают специалисты, это негативно скажется на рынке труда, устойчивости пенсионной системы и соцобслуживании. Вместе с тем, такая тенденция наблюдается во всём мире. Поэтому международные организации разрабатывают стратегии активного долголетия.  

Ирина Костевич о стратегии «Достойное долголетие»: «Главная цель – увеличить продолжительность жизни»

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Эта стратегия имеет 6 задач, в каждой определены направления и по каждой из задач есть конкретные индикаторы, к которым мы будем стремиться. Если говорить в совокупности, главная цель – увеличить продолжительность жизни. Что для этого делать? Это внедрение здоровьесберегающих технологий, независимо от возраста, активно внедрять различные формы и методы, чтобы наши люди пожилого возраста активно занимались физкультурой. 

Ирина Костевич о стратегии «Достойное долголетие»: «Главная цель – увеличить продолжительность жизни»

В Беларуси также разрабатываются меры по поддержке людей предпенсионного возраста на рынке труда. Речь идёт о совершенствовании персональных навыков, переподготовке и поиске новой, более востребованной профессии.

Люди в материале: Ирина Костевич
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Средняя продолжительность жизни в Беларуси к 2030 году должна составить 80 лет. Это предусматривает проект Национальной стратегии «Достойное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Першыя крокі ў навуку юных кіраўчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика