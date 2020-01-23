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Ирина Костевич о стратегии «Достойное долголетие»: «Главная цель – увеличить продолжительность жизни»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Средняя продолжительность жизни в Беларуси к 2030 году должна составить 80 лет. Это предусматривает проект Национальной стратегии «Достойное долголетие», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По прогнозам ООН, в 2030 году доля пожилых людей достигнет 21 %. Как отмечают специалисты, это негативно скажется на рынке труда, устойчивости пенсионной системы и соцобслуживании. Вместе с тем, такая тенденция наблюдается во всём мире. Поэтому международные организации разрабатывают стратегии активного долголетия.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
В Беларуси также разрабатываются меры по поддержке людей предпенсионного возраста на рынке труда. Речь идёт о совершенствовании персональных навыков, переподготовке и поиске новой, более востребованной профессии.
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Ирина Костевич о стратегии «Достойное долголетие»: «Главная цель – увеличить продолжительность жизни»
Новости Беларуси. Средняя продолжительность жизни в Беларуси к 2030 году должна составить 80 лет. Это предусматривает проект Национальной стратегии «Достойное...
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