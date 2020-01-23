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Работники российского цирка «потеряли» слонов - те ушли гулять по городу

23.01.2020 16:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители Екатеринбурга могли наблюдать необычное зрелище — прямо по заснеженным городским улицам ходили самые настоящие слоны. Судя по всему, они ушли из цирка, который находится в городе с гастролями. Позже эту информацию подтвердили в самом цирке — правда, сказали, что все так и было задумано. Но местные жители предполагают, что слонов просто потеряли. Животных сняли на видео очевидцы.

 
 
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