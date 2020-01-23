Работники российского цирка «потеряли» слонов - те ушли гулять по городу

Источник материала: Tut.by

Жители Екатеринбурга могли наблюдать необычное зрелище — прямо по заснеженным городским улицам ходили самые настоящие слоны. Судя по всему, они ушли из цирка, который находится в городе с гастролями. Позже эту информацию подтвердили в самом цирке — правда, сказали, что все так и было задумано. Но местные жители предполагают, что слонов просто потеряли. Животных сняли на видео очевидцы.