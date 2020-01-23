Государство потребовало от беларусов доживать до 80 лет

Источник материала: KYKY

На ближайшие десять лет планы нашего нежного государства такие: к 2030 году средняя продолжительность жизни в Беларуси должна быть 80 лет, пишет interfax.by. Для тех, кто не справится с этим сам и кому нужна помощь, создан проект Национальной стратегии Беларуси – он называется «Достойное долголетие – 2030».

По последним данным, типичный беларус доживает до 74 лет, и все. С этим пора покончить: «В документе [стратегии] шесть задач, по каждой из них есть конкретные индикаторы, к которым мы будем стремиться. Если говорить в совокупности, главная цель – увеличить продолжительность жизни. <...> К 2030 году [мы должны] выйти на 80 [лет]», – сказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Со слов Костевич, население Беларуси – стареющее. Людей, которым от 65 лет и больше, в стране почти 15% (а для того, чтобы назвать население старым, экспертам ООН нужны хотя бы 7% людей в стране старше 65 лет). Прогнозы тоже не особо вселяют надежду – в 2030 году пожилых людей будет 21%.

Но есть выход: сделать так, чтобы беларусы жили до 80 лет! И в этот момент на помощь приходит та самая упомянутая выше стратегия. Она предлагает внедрять новые технологии для сохранения здоровья, привлекать пожилых людей к занятиям спортом, открывать школы активного долголетия. И, конечно, ЗОЖ. Вот и весь секрет.