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Александр Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием на пост президента Греции

23.01.2020 16:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Пост президента Греции впервые заняла женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне, кандидатуру Екатерины Сакелларопулу поддержало подавляющее большинство депутатов. 

Александр Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием на пост президента Греции

Ранее она была высокопоставленным судьёй, специализируясь в природоохранном и конституционном праве. С избранием на пост главы государства Екатерину Сакелларопулу поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием на пост президента Греции

Президент Беларуси пожелал ей доброго здоровья и успехов в политической карьере, а также выразил уверенность, что дружеские и конструктивные отношения между двумя странами укрепятся во всех сферах. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Екатерина Сакелларопулу
 
 
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Новости мира. Пост президента Греции впервые заняла женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне, кандидатуру Екатерины Сакелларопулу...
 
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