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В Барановичах фура насмерть сбила женщину

23.01.2020 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами большегруза в Барановичах, сообщили в областной ГАИ.


Смертельный наезд произошел 23 января, около 13.20. По предварительной информации, 34-летний водитель фуры DAF ехал улице Бадака и сбил 61-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

 
 
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Смертельный наезд произошел 23 января, около 13.20, на улице Бадака.
 
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