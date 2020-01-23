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В Барановичах фура насмерть сбила женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами большегруза в Барановичах,
Смертельный наезд произошел 23 января, около 13.20. По предварительной информации, 34-летний водитель фуры DAF ехал улице Бадака и сбил 61-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Смертельный наезд произошел 23 января, около 13.20, на улице Бадака.
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