В Барановичах фура насмерть сбила женщину

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами большегруза в Барановичах, сообщили в областной ГАИ.





Смертельный наезд произошел 23 января, около 13.20. По предварительной информации, 34-летний водитель фуры DAF ехал улице Бадака и сбил 61-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.