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Самую красивую бабушку Европы выбрали на конкурсе Grandmama Europe
23.01.2020 16:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: Вконтакте
Конкурс проходил в Болгарии. Участвовать в нем могли женщины старше 40 лет. Победительницами оказались россиянки.
45-летняя мама четырех детей из Владивостока Юлия Шастина стала «Мисс Вселенной 2020».
А жительница Рязани Екатерина Егина получила звание «Grandmama Europe» (в номинации для женщин, которые уже стали бабушками).
За звание самой красивой боролись 30 женщин из разных стран. В Софию приехали конкурсантки от Сингапура, Индии, Испании, Филиппин, Кореи, Украины, Беларуси, Эстонии и других стран. Самой старшей участницей конкурса была дама из Тенерифе, ей 76 лет.
Соревновались красавицы в двух категориях - «Миссис Вселенная Classic» для женщин 40+ и «Mrs Grandmama Universe» для тех участниц, которые уже стали бабушками.
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Конкурс проходил в Болгарии. Участвовать в нем могли женщины старше 40 лет. Победительницами оказались россиянки.
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