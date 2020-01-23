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Самую красивую бабушку Европы выбрали на конкурсе Grandmama Europe

23.01.2020 16:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Самую красивую бабушку Европы выбрали на конкурсе Grandmama Europe

фото: Вконтакте

Конкурс проходил в Болгарии. Участвовать в нем могли женщины старше 40 лет. Победительницами оказались россиянки.

45-летняя мама четырех детей из Владивостока Юлия Шастина стала «Мисс Вселенной 2020».


А жительница Рязани Екатерина Егина получила звание «Grandmama Europe» (в номинации для женщин, которые уже стали бабушками).


За звание самой красивой боролись 30 женщин из разных стран. В Софию приехали конкурсантки от Сингапура, Индии, Испании, Филиппин, Кореи, Украины, Беларуси, Эстонии и других стран. Самой старшей участницей конкурса была дама из Тенерифе, ей 76 лет.

Соревновались красавицы в двух категориях - «Миссис Вселенная Classic» для женщин 40+ и «Mrs Grandmama Universe» для тех участниц, которые уже стали бабушками.

 
 
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Конкурс проходил в Болгарии. Участвовать в нем могли женщины старше 40 лет. Победительницами оказались россиянки.
 
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