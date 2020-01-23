Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием Президентом Греции

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием на пост Президента Греции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Убедительные итоги голосования парламентариев ярко свидетельствуют о поддержке вашего курса на сохранение гражданского согласия, создание необходимых условий для дальнейшего оздоровления национальной экономики и укрепления позиций страны на международной арене», — говорится в поздравлении.

Беларусь и Греция развивают традиционно дружественные и конструктивные отношения. «Уверен, что эффективная реализация существующего потенциала взаимодействия в торговой, образовательной, научной и туристической отраслях полностью соответствует интересам обоих государств», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Екатерине Сакелларопулу доброго здоровья и успехов в политической карьере, а также предложил совместно работать на пользу народов двух стран.

ПРЕЗИДЕНТОМ ГРЕЦИИ ВПЕРВЫЕ СТАНЕТ ЖЕНЩИНА

63-летняя Екатерина Сакелларопулу получила поддержку 261 депутата из 300. За нее проголосовали в частности представители правящей партии «Новая демократия», оппозиционной Коалиции радикальных левых сил СИРИЗА и левоцентристского альянса «Движение перемен» (КИНАЛ).