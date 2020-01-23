|
Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием Президентом Греции
23.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием на пост Президента Греции. Об этом БЕЛТА сообщили в
«Убедительные итоги голосования парламентариев ярко свидетельствуют о поддержке вашего курса на сохранение гражданского согласия, создание необходимых условий для дальнейшего оздоровления национальной экономики и укрепления позиций страны на международной арене», — говорится в поздравлении.
Беларусь и Греция развивают традиционно дружественные и конструктивные отношения. «Уверен, что эффективная реализация существующего потенциала взаимодействия в торговой, образовательной, научной и туристической отраслях полностью соответствует интересам обоих государств», — отметил глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Екатерине Сакелларопулу доброго здоровья и успехов в политической карьере, а также предложил совместно работать на пользу народов двух стран.
63-летняя Екатерина Сакелларопулу получила поддержку 261 депутата из 300. За нее проголосовали в частности представители правящей партии «Новая демократия», оппозиционной Коалиции радикальных левых сил СИРИЗА и левоцентристского альянса «Движение перемен» (КИНАЛ).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием на пост Президента Греции. Об этом БЕЛТА сообщили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)