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Новые линии сортировки ТКО построят в Кобринском, Березовском и Лунинецком районах

23.01.2020 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новые линии сортировки твердых коммунальных отходов планируется построить в Кобринском, Березовском и Лунинецком районах в ближайшее время. Об этом сообщил сегодня на заседании Брестского облисполкома генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Новые линии сортировки ТКО построят в Кобринском, Березовском и Лунинецком районах

"Извлечение вторичных материальных ресурсов из состава коммунальных отходов возросло до 22,6%. Кроме Брестского мусороперерабатывающего завода и сортировочного комплекса в Барановичах, в районах работают 12 линий сортировки отходов. Основной задачей сейчас является создание достаточного количества мощностей для сортировки отходов. Это модернизация существующих линий в Барановичах и Пинске, а также строительство новых - в Кобринском, Березовском, Лунинецком районах. Мы уже готовим для разработки региональных схем документацию на Оператора вторичных материальных ресурсов для финансирования этих программ", - сказал гендиректор.

В области также прорабатывается вопрос совершенствования региональных объектов захоронения. Существующие в Брестском, Барановичском, Пинском и Березовском районах полигоны предполагается расширить, а в Кобринском и Лунинецком районах - построить новые.

В настоящее время на территории Брестской области эксплуатируется 29 полигонов и 165 миниполигонов твердых коммунальных отходов. В прошлом году было рекультивировано и выведено из эксплуатации 38 объектов захоронения отходов. Практически во всех районах области установлены факты несанкционированного размещения отходов и захоронения вторичных материальных ресурсов на прилегающих к полигонам территориях.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис поручил активизировать работу по организации раздельного сбора мусора. На сегодня только 55% смешанных коммунальных отходов, поступающих на полигоны, проходят через станции сортировки. "Нужно стимулировать людей, чтобы они были заинтересованы в раздельном сборе мусора, а также создавать необходимые мощности для извлечения вторичных материальных ресурсов", - сказал губернатор.

На заседании сегодня рассматривался вопрос эффективности мероприятий по наведению порядка на земле, проведенных на территории области в 2019 году и задачах на 2020-й. В работе приняли участие заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко, помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.

 
 
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  Новые линии сортировки твердых коммунальных отходов планируется построить в Кобринском, Березовском и Лунинецком районах в ближайшее время. Об этом сообщил...
 
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