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«Может быть, выглядит это и неуклюже, и глупо». Спасатели о том, чем сериалы о них отличаются от реальной работы

23.01.2020 17:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В гостях программы «Большой город» – официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко и заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска Сергей Вечер. 

«Может быть, выглядит это и неуклюже, и глупо». Спасатели о том, чем сериалы о них отличаются от реальной работы

Илона Волынец, ведущая СТВ:
Сейчас много фильмов, сериалов, которые отражают работу правоохранителей, медиков. Где же там правда, а где вымысел?

Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска:
Что касается работы, если взять то, что мы видим в фильме и то, что мы можем увидеть в реальной жизни, то достаточно сравнить работу в непригодной для дыхания среде. Если бы в сериале это показывали так, как есть на самом деле, то, кроме белой пелены, мы бы ничего не увидели.

«Может быть, выглядит это и неуклюже, и глупо». Спасатели о том, чем сериалы о них отличаются от реальной работы

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
И кроме отблеска фонарей, не увидели бы ничего. Мне часто нужно снять работу спасателей и показать это так, чтобы это было красиво на картинке. Я прекрасно понимаю, что реализовать это так, как это делают на самом деле, может быть, выглядит это где-то и неуклюже, и со стороны – глупо. Они на карачках ползут по квартире и наощупь буквально ищут человека, которого нужно вытащить. И на самом деле, когда на видео вокруг все в огне и виден силуэт пожарного, который на руках выносит человека – это, конечно, очень красиво и героично. Безусловно, мы стремимся к тому, чтобы вот так это выглядело, но на самом деле так красиво, как на картинке, увы, не покажешь. Потому что те места, в которых это проводят, не способна на данный момент техника снимать так, как это происходит на самом деле.

«Может быть, выглядит это и неуклюже, и глупо». Спасатели о том, чем сериалы о них отличаются от реальной работы

Илона Волынец:
Отличается ли чем-то оборудование для съемки в сериалах и у Вас?

Сергей Вечер:
Оборудование совершенно идентичное. Оно во всех подразделениях присутствует. И на вооружении стоит.

Ольга Мельченко:
Вопрос, как они его используют. Включают ли, например, аппарат, когда заходят в дым, – это уже другая сторона вопроса.

«Может быть, выглядит это и неуклюже, и глупо». Спасатели о том, чем сериалы о них отличаются от реальной работы

Сергей Вечер:
Так как герои должны выглядеть красиво, то не совсем будет приятно зрителю наблюдать, если они будут все грязные, в масках – не будет видно лиц. Тут смысла не будет.

Ольга Мельченко:
И когда наши ребята в масках, практически не слышно, что они говорят. А им, потому что они в этой среде работают, им понятно друг друга. А человек, который со стороны, вообще, не понимает, что они там бормочут. Ну, мычат и мычат. А у них в это время переговоры, они спасают людей и передают, нужна ли техника еще, например.

«Может быть, выглядит это и неуклюже, и глупо». Спасатели о том, чем сериалы о них отличаются от реальной работы

Илона Волынец:
В фильмах еще складывается впечатление, что пожарные части очень открыты для населения. Там проходят экскурсии, к ним приходят спасенные, с пирожками, и они дружно могут пить чай. Так ли это в наших белорусских реалиях?

Сергей Вечер:
Наши подразделения тоже открыты всегда для посетителей. Особенно – для детей. Часто проводим экскурсии, даже демонстрируем элементы своей боевой работы. Это определенная популяризация степени спасателя и пожарного. Что касается благодарности, да, периодически люди приходят. Иногда даже встречали на улице и говорили спасибо.

«Может быть, выглядит это и неуклюже, и глупо». Спасатели о том, чем сериалы о них отличаются от реальной работы


 
Люди в материале: Сергей Вечер, Ольга Мельченко
 
Теги: Минск
 
 
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