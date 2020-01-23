В Барановичах фура насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фура насмерть сбила пешехода в Барановичах.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась днем 23 января.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

За рулем грузового автомобиля DAF находился 35-летний местный житель. Он ехал по улице Бадака, где совершил наезд на 62-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

От полученных травм местная жительница скончалась. Действиям водителя будет дана правовая оценка.