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В Барановичах фура насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

23.01.2020 17:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фура насмерть сбила пешехода в Барановичах.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась днем 23 января.

В Барановичах фура насмерть сбила женщину на пешеходном переходе
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

За рулем грузового автомобиля DAF находился 35-летний местный житель. Он ехал по улице Бадака, где совершил наезд на 62-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Барановичах фура насмерть сбила женщину на пешеходном переходе
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

От полученных травм местная жительница скончалась. Действиям водителя будет дана правовая оценка.

На прошлой неделе в Пружанском районе Mercedes насмерть сбил парня, сидевшего посреди дороги – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. Фура насмерть сбила пешехода в Барановичах. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась днем 23 января. Фото: ГАИ УВД...
 
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