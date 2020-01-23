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В Барановичах фура насмерть сбила женщину на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фура насмерть сбила пешехода в Барановичах.
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За рулем грузового автомобиля DAF находился 35-летний местный житель. Он ехал по улице Бадака, где совершил наезд на 62-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм местная жительница скончалась. Действиям водителя будет дана правовая оценка.
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Новости Беларуси. Фура насмерть сбила пешехода в Барановичах. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась днем 23 января. Фото: ГАИ УВД...
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