«Сходили в IT и возвращаются на меньшую зарплату». Что будет с рынком труда и зарплатами в 2020-м

Источник материала: Tut.by

В 2019 году ситуация на рынке труда улучшилась: фактическая безработица снизилась, компании активнее нанимали работников, у многих выросли зарплаты. «Это связано в первую очередь с тем, что экономика в последние два года росла. В 2019 году рост был достаточно медленным, но этого хватало, чтобы на рынке труда сохранялся экономический оптимизм», — объясняет академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова. Но специалисты предупреждают: некоторые сферы стоят перед серьезными рисками, а дальнейшее повышение зарплат планируют далеко не все наниматели.

FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами о том, что будет происходить на рынке труда в 2020 году.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«По уровню безработицы вернулись в долгосрочную норму». Что происходило на рынке труда в прошлом году

По данным Белстата, в третьем квартале прошлого года фактическая безработица составила 3,9%, это 199,7 тысячи человек. Если официальная безработица показывает количество зарегистрированных на бирже труда, то фактическая позволяет сделать более объективный вывод о том, сколько человек пока еще не нашли, куда пристроить трудовые книжки. При этом уровень фактической безработицы в прошлом году снижался. Во втором квартале она составляла 4,4%, в первом — 4,6%. А если сравнить третий квартал 2019 года с третьим кварталом 2018-го, то количество безработных уменьшилось на 40,8 тысячи человек.

Впрочем, и официальная безработица за прошлый год тоже рекордно снизилась . Если на начало 2020-го на бирже труда были зарегистрированы 8,8 тысячи человек, то на начало 2019-го — 12,5 тысячи. А еще сократилось количество районов с напряженной ситуацией на рынке труда. На 2019 год чиновники определили 53 таких района, а на 2020-й почти в два раза меньше — 29.

— Ситуация на рынке труда действительно улучшилась, — подтверждает академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова. — Это связано в первую очередь с тем, что экономика в последние два года росла. Конечно, в первую очередь это был восстановительный рост — возвращение к норме после кризиса. В 2019 году экономика росла уже достаточно медленно, но этого хватало, чтобы на рынке труда сохранялся экономический оптимизм и компании активно нанимали людей на работу. На мой взгляд, по уровню безработицы мы вернулись в свою долгосрочную норму. Поэтому нельзя сказать, что дальше нас ждет продолжение ее снижения такими же темпами.

Уровень фактической безработицы в 3,9% эксперт считает «достаточно низким».

— Надо понимать, что совсем избавиться от безработицы невозможно. Абсолютно естественно, что некоторые люди находятся в состоянии безработности, когда, например, уходят с одной работы и какое-то время находятся в поиске другой, — поясняет Катерина Борнукова. — При этом, к сожалению, на данный момент не видно причин для дальнейшего роста экономики, вдобавок в этом году перед нами стоит достаточно много рисков. Если экономическая ситуация будет ухудшаться, это может повлечь за собой и рост безработицы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С тем, что в прошлом году наниматели активно искали сотрудников, согласны и другие эксперты. По данным исследования «Аналитический обзор рынка труда и зарплат», проведенного консалтинговой группой «Здесь и Сейчас» в ноябре прошлого года, 59% компаний-респондентов в прошлом году увеличили количество сотрудников. Еще 21% участников опроса сократили штат, а 20% не меняли численность персонала.

— Изменение численности в меньшей степени касалось категории руководителей высшего звена и вспомогательного персонала, в этих категориях были зафиксированы сокращения. В основном компании расширяли производственный, административный штат и нанимали дополнительных сотрудников в отделы продаж. Увеличение численности также затронуло руководителей среднего звена, — комментирует Ольга Надточаева, руководитель исследовательских и коммуникационных проектов консалтинговой группы «Здесь и Сейчас». — В качестве основной причины изменения штата компании обозначили изменение объемов производства или услуг.

Эксперт отмечает, что в нынешнем году количество вакансий тоже будет расти:

— По данным опроса, 39% компаний планируют расширение штата и рост численности в основном за счет производственного персонала и расширения отделов продаж.

«На специалистов по продажам охотятся, как на айтишников». Какие работники нужны нанимателям

По данным сервиса РАБОТА.TUT.BY, в прошлом году на сайте было опубликовано больше 380 тысяч вакансий. Больше всего их было в сфере продаж (27,5% от общего числа), IT (13%), а также для рабочего персонала (11,9%). Эксперты отмечают, что специалисты по продажам каждый год оказываются на первом месте по востребованности.

— За ними идет такая же охота, как за айтишниками, — констатирует Игорь Кочетов, директор кадрового агентства KIAT. — Хороший специалист в этой сфере находит работу мгновенно и будет выбирать из нескольких предложений. Зарплаты до уровня айтишных здесь все-таки недотягивают, но если ты проработал в продажах 5−7 лет, то она будет вполне конкурентной.

«Продажники» и айтишники — не единственные квалифицированные специалисты, которые в прошлом году были нарасхват у нанимателей.

— У нас был большой спрос на топ-менеджеров, финансовых директоров, бухгалтерских специалистов, юристов, специалистов по маркетингу разного уровня — от трейд-маркетологов и интернет-маркетологов до директоров по маркетингу, — перечисляет Ирина Шатковская, директор кадрового агентства «Коллекция Открытий». — Большой спрос на специалистов из области продаж разного уровня, много вакансий в логистике, ВЭД, телекоммуникациях.

А по республиканской базе вакансий пятерка самых востребованных специалистов сейчас выглядит так: водитель (4281 предложение), врач-специалист (2939), медсестра (2896), повар (1737) и электромонтер (1239). Этот топ-5 тоже сохранялся неизменным в течение всего года.

В 2020-м, прогнозируют эксперты, спрос на работников в целом не изменится.

— При сохранении экономической ситуации рынок труда не будет подвержен серьезным изменениям. Спрос сохранится на специалистов среди рабочего персонала, а IT-сфера по-прежнему останется привлекательной для соискателей благодаря уровню зарплаты и относительно невысокой конкуренции, — говорит Светлана Шапорова, директор РАБОТА.TUT.BY.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Сходили в IT и возвращаются обратно на меньшую зарплату». Стоит ли сейчас переучиваться на айтишника

Сфера IT на белорусском рынке труда стоит особняком. Средние зарплаты здесь в четыре раза выше средних по стране, компании активно растут, в том числе благодаря льготам со стороны государства, а для желающих сменить специальность на айтишную работают десятки курсов и школ. Однако Ирина Шатковская отмечает, что теперь встречается и противоположная картина: помимо тех, кто уходит туда, начинают появляться те, кто возвращается обратно.

— Все чаще встречаются ситуации, когда люди «сходили в IT», поняли, что это совершенно не их сфера, заработали денег и теперь переходят в другие отрасли с меньшей зарплатой. Это возвращает нас к мысли о том, что в первую очередь при выборе работы все-таки нужно ответить на вопрос, где вы будете счастливы, какая работа вам приносит удовольствие. IT — это не панацея. Оптимальный вариант — выбрать то, что вам нравится, и стать классным специалистом именно в этой сфере. Благо сейчас есть много возможностей для совершенствования, — советует Ирина Шатковская.

Но тех, кто хочет податься в айтишники ради высокой зарплаты, по-прежнему будет гораздо больше. Им эксперты советуют не рассчитывать на мгновенный рост доходов.

— Нанимая бухгалтера, окончившего курсы тестировщиков, компания осознает, что в него придется вложить много сил и времени. Эти затраты они учитывают в его зарплате. Поэтому на первых порах зарплата тестировщика составляет всего 800−1000 рублей. Через год она может очень хорошо вырасти, но только если человек выдержит нагрузки, которые бывают довольно изнурительными, — отмечает Игорь Кочетов.

Есть еще один путь, который с каждым годом становится все актуальнее, — перейти в IT из другой сферы, но при этом не становиться «технарем».

— В IT-компаниях постоянно растет количество вакансий, не связанных с разработкой напрямую. Это маркетологи, все специалисты по продажам, сотрудники клиентских сервисов. Таких людей требуется больше, и туда вполне реально попасть без специального образования, — добавляет Игорь Кочетов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В целом, говорит эксперт, в сфере IT тоже есть свои риски, которые могут влиять на занятость и зарплаты. Но они «более нишевые» и касаются в первую очередь аутсорсинговых компаний (тех, которые выполняют определенные работы для иностранных заказчиков, но не занимаются разработкой собственных продуктов).

— Когда заказчик выбирает, кому отдать проект, он помимо Беларуси может рассматривать компании в Польше, Румынии, Чехии, странах Балтии. Но там все говорят по-английски, у нас — пока еще не очень. Им не нужны визы, и они могут в любой момент прилететь в офис заказчика или релоцировать группу разработчиков в другую страну, в то время как нашим специалистам нужно собирать бумаги, получать визы, разрешения на работу и так далее. Пока наши разработчики берут чуть меньшими ценами и профессионализмом, — объясняет Игорь Кочетов.

С зарплатами в таких компаниях тоже все не так однозначно, как может показаться со стороны. Они выше средних и продолжают расти, но, отмечает собеседник, степень их прироста в обозримом будущем уменьшится.

— К примеру, у нас час работы разработчика по какой-то условной технологии может стоить 32 доллара, в США — 41−42 доллара. То есть до «потолка» остается 9−10 долларов. При этом США — более свободная и предсказуемая страна с точки зрения законодательства, налогов. Взвесив все за и против, заказчик может принять решение оставить или передать проект в США, — объясняет Игорь Кочетов. — Не стоит забывать, что наш IT-кластер развивается в тепличных условиях с серьезными налоговыми льготами. В Украине, Польше, странах Балтии IT-компании платят налоги, как все остальные, и нельзя сказать, что там налоговая нагрузка меньше, чем в Беларуси. Если в ПВТ вдруг уберут налоговые льготы, то, по оценке директоров некоторых IT-компаний, 35−40% игроков могут перенести офисы в другие юрисдикции.

«Рынок стал рынком кандидатов, а не нанимателей». Кто ищет работу и легко ли это сделать

Улучшение ситуации на рынке труда не могло не повлиять на взаимоотношения соискателей и нанимателей. Теперь, говорят специалисты, все чаще выбирают те, кто ищет работу, а не те, кто ее дает.

— Изменение фокуса рынка — одна из главных и самых интересных тенденций прошлого года. Если раньше рынок был рынком работодателей, то теперь он все больше становится рынком соискателей, — отмечает Ирина Шатковская. — Кандидаты тщательно выбирают компанию, собирают информацию о репутации компании, условиях работы, читают отзывы бывших работников. Компаниям это важно понимать и работать над своей репутацией. Почему хороший кандидат захочет оставить свое нынешнее место работы и перейти в вашу компанию? Чтобы привлечь высококвалифицированных специалистов, компаниям нужно либо увеличивать зарплаты, либо предлагать какие-то особенные условия.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Ольга Надточаева говорит, что в прошлом году на рынке труда преобладали пассивные соискатели, которые «мониторили вакансии и пытались найти работу с более высоким заработком». Активных соискателей (тех, у кого не было работы или кто был готов в ближайшее время ее сменить) стало меньше. Этому, говорит собеседница, поспособствовало увеличение зарплат как в частной сфере, так и в бюджетной.

— Категория активных соискателей в большей степени состояла из тех специалистов, которые оказались без работы по причине сокращения штата в результате оптимизации организационной структуры, недовольства условиями работы и оплаты труда. Также в эту категорию попали специалисты, подпадающие под статус тунеядцев по обновленному декрету, — поясняет Ольга Надточаева. — При этом на рынке соискателей есть большой дисбаланс по зарплатным ожиданиям, по универсальности, по компетенциям и качеству специалистов. Активными остаются те категории соискателей, которые либо не удовлетворяют нанимателей по уровню необходимых компетенций, либо готовы сменить место работы только ради более высокой зарплаты.

По прогнозам эксперта, если в нынешнем году не произойдет ухудшения экономических условий ведения бизнеса или массовых сокращений, то пассивных соискателей тоже будет больше, чем активных.

— Соискатели будут следить за рынком труда, рассматривать вакансии, которые будут соответствовать их зарплатным ожиданиям, и в итоге соглашаться только на наиболее привлекательные условия и работу. А работодатели вынуждены будут ориентироваться не только на свои требования и финансовые возможности, но и формировать предложение о работе с учетом пожеланий соискателей, — констатирует Ольга Надточаева.

Стройка, банки, нефтепереработка. Кому в этом году придется нелегко

— В прошлом году оживление было практически во всех сферах, кроме строительства. В свое время мы плотно работали со стройкой, но таких вакансий уже давно мало, и ситуация, к сожалению, не изменилась в лучшую сторону ни в прошлом году, ни в позапрошлом, — рассказывает Ирина Шатковская. — Также в меньшей степени людей набирали в банковском секторе, что безусловно связано с автоматизацией этой отрасли.

Академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова обращает внимание на то, что «из-за отсутствия поставок нефти есть проблемы у нефтеперерабатывающей отрасли, что отразится и на занятости на этих предприятиях».

— Поскольку они являются градообразующими, жители этих районов могут начать испытывать определенные трудности. У работников этих предприятий могут упасть доходы, как следствие, хуже начнет зарабатывать местный малый и средний бизнес и так далее, — объясняет Катерина Борнукова. — На данный момент сложно понять, на сколько затянется эта ситуация, но если она продлится долго, не исключено, что с ростом безработицы и снижением зарплат столкнутся и другие районы, в первую очередь те, где основную занятость генерируют неэффективные госпредприятия.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Эксперт говорит, что под угрозой риска также находятся предприятия, которые в первую очередь нацелены на экспорт в Россию, потому что они «могут стать жертвами потенциальных торговых войн».

— И, конечно, с точки зрения уровня занятости и доходов в зоне риска находятся машиностроительные предприятия. Они не были реформированы, работают не очень эффективно, и сегодня денег на поддержку этих предприятий у государства нет. В то же время Россия может перестать поддерживать льготные условия для их работы на своем рынке, — добавляет Катерина Борнукова.

Традиционно трудности с поиском работы вне зависимости от сферы есть у двух категорий работников — молодых специалистов и тех, кому за 50.

— Молодым людям необходимо задумываться о работе задолго до окончания учебного заведения. Нужно искать стажировки во время учебы и желательно по своему профилю. Обязательно пробовать ходить на собеседования, потому что это тоже опыт. Учиться себя презентовать — это навык, который надо тренировать. Конечно, нужно быть менее притязательными относительно первичных условий труда, в частности, зарплаты. Гораздо важнее смотреть на компанию и свои карьерные перспективы, — советует Ирина Шатковская. — Если говорить о работниках в возрасте 50+, то здесь ситуация, к счастью, немного меняется, не в последнюю очередь благодаря тому, что сами наниматели тоже взрослеют. Но меняется она не так быстро, как нам хотелось бы и как эти работники того заслуживают.

«Не зря президент повторяет, что год будет тяжелым». Что будет происходить с зарплатами

По данным исследования «Здесь и Сейчас», в прошлом году уровень доходов «имел положительную динамику» — но не для всех.

— Пересмотр зарплат носил в основном выборочный характер и был связан с ростом эффективности работы сотрудников, производительности труда и текущей ситуацией на рынке зарплат, — комментирует Ольга Надточаева.

По состоянию на ноябрь прошлого года большинство опрошенных нанимателей (41%) в нынешнем году не собираются пересматривать зарплаты. Еще 38% намерены их повышать, но, опять же, с учетом категории сотрудников, а 21% пока не определились.

— Эти компании планируют принять решение исходя из анализа текущей ситуации на рынке труда, уровня инфляции, подведения годовых итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, финансовых планов и возможностей компании, — говорит Ольга Надточаева.

Не стоит ожидать и расширения соцпакетов и прочих «плюшек». По словам собеседницы, 70% респондентов не планируют в этом году менять статьи расходов на персонал.

— Среди тех компаний, которые запланировали соответствующее увеличение в бюджете, основными можно выделить следующие статьи: обучение и развитие (56%), компенсации и льготы (35%), оценка и аттестация (35%). А 10% компаний планируют сокращение затрат на корпоративные мероприятия, — говорит Ольга Надточаева.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Сервис РАБОТА.TUT.BY тоже опросил представителей 75 компаний и поинтересовался их зарплатными планами на 2020 год. Больше половины отметили, что будут увеличивать оклады сотрудникам.

— В этом вопросе руководители стали чаще ориентироваться на результаты работы каждого сотрудника и принимать решения индивидуально, — комментирует Светлана Шапорова.

Еще примерно треть опрошенных нанимателей (32%) ответили, что в текущем году поднимать оклады не планируют. А некоторые и вовсе собираются их понижать: 4% респондентов — индивидуально, 1,3% — для всех сотрудников.

Будет расти зарплата и у бюджетников. Но здесь, напоминает Катерина Борнукова, есть определенные риски.

— Поскольку нас ждет предвыборный год, рост зарплат бюджетников уже заложен в бюджет, и выполнение этого плана будет в приоритете правительства. Однако надо понимать, что в случае экономического кризиса это обещание выполнить будет сложно. Отсутствие поступлений от экспорта нефтепродуктов и соответсвующих акцизов ставит рост зарплат бюджетников под угрозу. Не зря президент повторяет, что год будет тяжелым, — констатирует эксперт.

«По-прежнему не хватает людей со знанием английского». Что делать, чтобы не потерять работу (или найти новую получше)

— Тенденция времени такова, что сейчас почти не осталось чистых технарей или гуманитариев. Если вы технарь, значит, надо максимально развивать коммуникативные навыки, уметь общаться, писать, презентовать себя, свои проекты. Если гуманитарий — уделите время и усилия, чтобы стать диджитальнее вне зависимости от сферы, в которой вы работаете, — говорит Ирина Шатковская. — Важно быть конкурентоспособным: оставаться на волне, следить, что происходит в вашей отрасли, какие новые технологии появляются. Иначе вы быстро отстанете от рынка.

Болезненным остается вопрос иностранных языков.

— На рынке труда по-прежнему очень не хватает людей со знанием английского. У человека с любым высшим образованием и хорошим английским уже есть серьезное конкурентное преимущество. Например, сейчас повысился спрос на финансистов со знанием английского: бухгалтеры, финансовые менеджеры, финансовые контролеры и так далее. Они могут рассчитывать на трудоустройство в компаниях с более высокими зарплатами, — говорит директор агентства KIAT Игорь Кочетов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

А Ольга Надточаева советует задумываться не только о краткосрочной перспективе, но и о долгосрочной. Здесь нужно в первую очередь думать о том, что с развитием современных технологий будет меняться и рынок труда.

— В ближайшей перспективе автоматизации в наибольшей степени будут подвержены промышленная среда, медицина, сервисы, торговые сети, медиаресурсы, логистика, управление информационными потоками, управление транспортными средствами. Автоматизированы будут прежде всего те отрасли, в которых значительна доля ручного труда, например рабочий персонал, — говорит Ольга Надточаева. — Также автоматизация процессов совершения покупки или получения сервиса в текущий момент ведет к сокращению количества рабочих мест для операционных сотрудников: продавцов, кассиров, специалистов по работе с клиентами, диспетчеров, операторов и т.д.

Но вместе с тем по мере развития автоматизации и роботизации все большим спросом будут пользоваться другие специалисты.

— Это конструкторы, дизайнеры, архитекторы, технологи, IT-специалисты, сервисные инженеры, специалисты по информационной безопасности, — перечисляет Ольга Надточаева. — Востребованными будут и те, кто умеет налаживать диалог с пользователем: продажи, ведение переговоров, написание пользовательских инструкций, продвижение и реклама.