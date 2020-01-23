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Девятиклассники готовили теракт в российской школе

23.01.2020 17:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе. Об этом в четверг, 23 января, сообщает Znak.com.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, двое девятиклассников готовились к проведению акции с начала учебного года: читали анархическую литературу, изучали способы изготовления взрывчатых веществ, заказывали в интернете необходимые для этого материалы и искали сообщников среди одноклассников.
 
По некоторым данным, школьники планировали устроить взрыв в столовой, а затем расстрелять выбегающих из пневматического ружья, забрасывая бутылками с зажигательной смесью.

После нового года переписку о возможном теракте увидела одна из школьных учительниц: подростки общались с девочкой из восьмого класса, рассказывали ей о «колумбайне» и, вероятно, делились планами. Педагог рассказала обо всем силовикам, и те начали проверку.

Школьники оказались из благополучных семей, у одного из них строгий и довольно жесткий отец, растивший сына в спартанских условиях. У второго отец болен, его воспитанием занимается мать. Подростков взяли под надзор, возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц, пишет lenta.ru.
 
 
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В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе. Об этом в четверг, 23 января, сообщает Znak.com.
 
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