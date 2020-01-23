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Молодой папа Йоханнес Бё выиграл первую гонку после возвращения

23.01.2020 18:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пропустивший два этапа по причине рождения сына, ознаменовал свое возвращение победой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке.


Reuters

Йоханнес не допустил ни одного промаха и на 11 секунд опередил француза Мартена Фуркада, который также был точен.

Третье место занял соотечественник Фуркада Фабьен Клод, закрывший все 20 мишеней.

Лучшим из белорусов сегодня стал Сергей Бочарников (0+1+0+0). Он занял 23-е место. Максим Воробей (0+0+0+1) показал 28-й результат. Никита Лобастов (0+2+0+1) стал 57-м, Антон Смольский (2+3+1+0) — 81-м.

 
 
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пропустивший два этапа по причине рождения сына, ознаменовал свое возвращение победой в индивидуальной гонке на этапе Кубка...
 
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