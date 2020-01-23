Крупнейший производитель спичек Африки создаст предприятие в Витебске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларусь приходит крупнейший производитель спичек на Африканском континенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания из Конго приняла решение создать производство на территории свободной экономической зоны «Витебск». Новое предприятие займется выпуском спичечной соломки, которая затем будет экспортироваться для дальнейшей переработки.