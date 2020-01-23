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Что сказали журналистам пула, когда Лукашенко назвал Баррозу «козлом»

23.01.2020 17:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Любопытный момент из интервью бывшего сотрудника госгазеты, раньше работавшем в президентском пуле.

— Иногда просили какие-то вещи не давать в эфир, например личные терки на совещаниях с должностными лицами, перепалки. Или очень откровенные вопросы могли обсуждаться, например взаимоотношения с Россией. Тогда нам говорили: вот это опускаем, — рассказал собеседник TUT.BY. — А бывало, что просили какие-то эмоциональные вещи, наоборот, давать в эфир — и это вызывало удивление. Вспоминается, как президент назвал главу Европейской комиссии Жозе Баррозу «козлом». Мы были уверены, что Лукашенко высказался на эмоциях в узком кругу. Но нет, нам сказали публиковать.


Напомним, в апреле 2011 года СМИ облетела цитата, сказанная белорусским президентом в адрес главы Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу.

— Что касается таких козлов, как Баррозу и прочих... Ну, кто такой Баррозу? Был какой-то Баррозу в Португалии, но выгнали его и устроили в Еврокомиссию. Я меньше всего смотрю, что где кто ляпнул из европейских чиновников. Их там тысячи, — заявил Лукашенко.

И прокомментировал попытки введения экономических санкций против Беларуси:

— Просто негодяи. Поэтому я не хочу говорить о всяких Баррозу, других «козлах», «быках» и прочих…
 
 
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Любопытный момент из интервью бывшего сотрудника госгазеты, раньше работавшем в президентском пуле.
 
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