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Что сказали журналистам пула, когда Лукашенко назвал Баррозу «козлом»
Источник материала: Партизан
Любопытный момент из интервью бывшего сотрудника госгазеты, раньше работавшем в президентском пуле.
— Иногда просили какие-то вещи не давать в эфир, например личные терки на совещаниях с должностными лицами, перепалки. Или очень откровенные вопросы могли обсуждаться, например взаимоотношения с Россией. Тогда нам говорили: вот это опускаем, — рассказал собеседник
Напомним, в апреле 2011 года СМИ облетела цитата, сказанная белорусским президентом в адрес главы Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу.
— Что касается таких козлов, как Баррозу и прочих... Ну, кто такой Баррозу? Был какой-то Баррозу в Португалии, но выгнали его и устроили в Еврокомиссию. Я меньше всего смотрю, что где кто ляпнул из европейских чиновников. Их там тысячи, — заявил Лукашенко.
И прокомментировал попытки введения экономических санкций против Беларуси:
— Просто негодяи. Поэтому я не хочу говорить о всяких Баррозу, других «козлах», «быках» и прочих…
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Любопытный момент из интервью бывшего сотрудника госгазеты, раньше работавшем в президентском пуле.
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