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Первый экологический рынок в Беларуси появится на выезде из Минска возле деревни Валерьяново

23.01.2020 17:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четырехэтажное здание для нового рынка находится на выезде из Минска возле деревни Валерьяново. Торговая площадка будет просторной – свыше 4000 квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первый экологический рынок в Беларуси появится на выезде из Минска возле деревни Валерьяново

Главный уклон – на экологически чистую продукцию. Свои товары представят многие сельхозпроизводители, от фермерских хозяйств до крупных аграрных предприятий. Приобрести можно будет молочные, мясные продукты, овощи и фрукты. Кстати, порадует покупателей не только качество продукции, но и доступная цена.

Первый экологический рынок в Беларуси появится на выезде из Минска возле деревни Валерьяново

Виктор Ковхуто, первый заместитель генерального директора предприятия «Агрокомбинат Ждановичи»:
Белорусская продукция известна всем своим высоким качеством не только в Беларуси, но также далеко за ее пределами.

Наша задача – продумать тот ассортимент, который мы будем предлагать покупателю. То есть это будут какие-то или новинки, или эксклюзивная продукция, которую нельзя купить.

Первый экологический рынок в Беларуси появится на выезде из Минска возле деревни Валерьяново

Мы хотим пригласить туда гастроэнтузиастов, которые могут удивить своими какими-то кулинарными новинками.

Первый экологический рынок в Беларуси появится на выезде из Минска возле деревни Валерьяново

Экорынок на четыре тысячи квадратов расположится на первом этаже. Для контроля качества товаров построят и современную лабораторию. Также возле рынка оборудуют парковку и детские площадки.

Люди в материале: Виктор Ковхуто
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Четырехэтажное здание для нового рынка находится на выезде из Минска возле деревни Валерьяново. Торговая площадка будет просторной – свыше 4000...
 
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