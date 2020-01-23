Уровень оплаты электро- и теплоэнергии в 2019 году составил 98,9%

Источник материала: Виртуальный Брест

Уровень оплаты электрической и тепловой энергии в 2019 году в Беларуси составил 98,9%, задолженность потребителей на 1 января 2020 года - Br1 млрд 161,1 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.





В 2019 году потребителям в республике отпущено электрической и тепловой энергии на сумму Br8 млрд 873,1 млн.

Ряд организаций не обеспечил полную оплату отпущенной им энергии. В частности, организации Минпрома внесли плату на 94,7%, Минсельхозпрода - на 97,4%, концерна "Беллегпром" - на 99,6%, Белкоопсоюза - на 96,6%, Национальной академии наук - на 98,9%.

Организациями коммунальной формы собственности за 2019 год 100-процентный уровень оплаты отпущенной энергии обеспечен по Брестской и Минской областям. По Витебской области он составил 93,1%, по Гомельской - 92,2%, по Гродненской - 98,4%, по Могилевской - 95%, по Минску - 99,7%.