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В Бресте таксисты тоже против низких тарифов. Они проехали по городу и записали видос
23.01.2020 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Таксисты против низких тарифов в г. Бресте.
7220, Пират, Сити, Яндекс, Лига выступили против низких тарифов. Слет таксистов - на видео.
Как стало известно, брестские таксисты хотят, чтобы посадка в такси стоила минимум 4 рубля. Сейчас же она держится на уровне 2,5-2,9 рублей в зависимости от службы такси.
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