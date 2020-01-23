В Бресте таксисты тоже против низких тарифов. Они проехали по городу и записали видос

Источник материала: Виртуальный Брест

Таксисты против низких тарифов в г. Бресте.





7220, Пират, Сити, Яндекс, Лига выступили против низких тарифов. Слет таксистов - на видео.

Как стало известно, брестские таксисты хотят, чтобы посадка в такси стоила минимум 4 рубля. Сейчас же она держится на уровне 2,5-2,9 рублей в зависимости от службы такси.