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Первую очередь Коссовского дворца планируют ввести в строй во второй половине 2020 года

23.01.2020 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первую очередь Коссовского дворцово-паркового ансамбля в Ивацевичском районе планируют ввести в строй во второй половине 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк на итоговом пленуме областной организации Белорусского республиканского союза молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Первую очередь Коссовского дворца планируют ввести в строй во второй половине 2020 года

"Недавно посещал Коссовский дворец, там выполнен серьезный объем работ. Думаю, поручение Президента до конца лета ввести в строй первую очередь туристического комплекса будет выполнено. Строительство продолжается, но уже работают кафе, гостиница", - отметил Геннадий Борисюк. Он добавил, что свой вклад в восстановление архитектурной жемчужины Беларуси внесла и молодежь Брестской области.

Коссовский дворец в прошлом году был областной молодежной стройкой. Юноши и девушки на протяжении месяца занимались археологическими раскопками и благоустройством территории. Объект станет молодежной стройкой и в 2020 году. "Важно, что ребята задействованы в реконструкции объекта, потому что это сохранение нашей исторической памяти. Приятно, когда молодежь участвует в восстановлении такого знакового сооружения. В целом хочется отметить вклад молодых людей в реконструкцию и строительство объектов по всей республике", - сказал второй секретарь Центрального комитета БРСМ Олег Дикун.

Коссовский дворец (Пусловских) пережил непростые времена. В конце XIX столетия стремительно переходил от одного владельца к другому, пока не был отписан в государственную казну. Во время Первой мировой войны его разграбили, в 1944 году при проведении операции "Багратион" подожгли. По словам очевидцев, пожар бушевал около десяти дней.

В восстановленном здании два года назад открыли временную музейную экспозицию. В пяти залах представлены информация и экспонаты о Коссово и окрестностях, роде Пусловских, археологические находки. Туристы могут узнать и об этапах реставрации достопримечательности.

 
 
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  Первую очередь Коссовского дворцово-паркового ансамбля в Ивацевичском районе планируют ввести в строй во второй половине 2020 года. Об этом сообщил заместитель...
 
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