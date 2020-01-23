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Первую очередь Коссовского дворца планируют ввести в строй во второй половине 2020 года
23.01.2020 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Первую очередь Коссовского дворцово-паркового ансамбля в
"Недавно посещал Коссовский дворец, там выполнен серьезный объем работ. Думаю, поручение Президента до конца лета ввести в строй первую очередь туристического комплекса будет выполнено. Строительство продолжается, но уже работают кафе, гостиница", - отметил Геннадий Борисюк. Он добавил, что свой вклад в восстановление архитектурной жемчужины Беларуси внесла и молодежь Брестской области.
Коссовский дворец в прошлом году был областной молодежной стройкой. Юноши и девушки на протяжении месяца занимались археологическими раскопками и благоустройством территории. Объект станет молодежной стройкой и в 2020 году. "Важно, что ребята задействованы в реконструкции объекта, потому что это сохранение нашей исторической памяти. Приятно, когда молодежь участвует в восстановлении такого знакового сооружения. В целом хочется отметить вклад молодых людей в реконструкцию и строительство объектов по всей республике", - сказал второй секретарь Центрального комитета
Коссовский дворец (Пусловских) пережил непростые времена. В конце XIX столетия стремительно переходил от одного владельца к другому, пока не был отписан в государственную казну. Во время Первой мировой войны его разграбили, в 1944 году при проведении операции "Багратион" подожгли. По словам очевидцев,
В восстановленном здании два года назад открыли временную музейную экспозицию. В пяти залах представлены информация и экспонаты о
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Первую очередь Коссовского дворцово-паркового ансамбля в Ивацевичском районе планируют ввести в строй во второй половине 2020 года. Об этом сообщил заместитель...
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