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Новости экономики за 23.01.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какие еще налоги можно платить через ЕРИП? Чем займется в Витебске инвестор из Конго? Сколько стоит регистрация автомобиля без очереди? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ФАНИПОЛЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПЕЦТЕХНИКИ
В Фаниполе под Минском построят новый завод по производству спецтехники. Предприятие будет выпускать машины для земляных, строительных и транспортировочных работ. В частности, будет организована сборка погрузчиков-экскаваторов, а также грейдеров, которые активно применяются при строительстве и обслуживании автомобильных дорог и аэродромов. Помимо непосредственно производства, предприятие будет осуществлять и сервисное обслуживание выпускаемой техники. Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 1 миллион евро. Сколько таким образом будет создано новых рабочих мест, пока не уточняется.
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Новости Беларуси. Какие еще налоги можно платить через ЕРИП? Чем займется в Витебске инвестор из Конго? Сколько стоит регистрация автомобиля без очереди? Деловые...
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