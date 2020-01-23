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В Новогрудке выпала снежная крупа. Смотрите, как она выглядит

23.01.2020 18:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Новогрудке выпала снежная крупа.  

В Новогрудке выпала снежная крупа. Смотрите, как она выглядит
Фото: twitter.com/belgidromet  

Как сообщили в Twitter-аккаунте Белгидромета, необычные осадки были зафиксированы 22 января на метеостанции Новогрудок.  

В Новогрудке выпала снежная крупа. Смотрите, как она выглядит
Фото: twitter.com/belgidromet  

Снежная крупа – это осадки в виде крупинок белого или матового цвета. Они выпадают из кучево-дождевых облаков, когда температура воздуха близка к нулю.  

В этот же день в Минске случилась первая в 2020 году гроза – с громом и молниями (смотрите здесь).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Новогрудке выпала снежная крупа.   Фото: twitter.com/belgidromet   Как сообщили в Twitter-аккаунте Белгидромета, необычные осадки были зафиксированы 22...
 
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