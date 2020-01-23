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В Новогрудке выпала снежная крупа. Смотрите, как она выглядит
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Новогрудке выпала снежная крупа.
Как
Снежная крупа – это осадки в виде крупинок белого или матового цвета. Они выпадают из кучево-дождевых облаков, когда температура воздуха близка к нулю.
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Новости Беларуси. В Новогрудке выпала снежная крупа. Фото: twitter.com/belgidromet Как сообщили в Twitter-аккаунте Белгидромета, необычные осадки были зафиксированы 22...
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