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Активная старость: в Беларуси обсудили стратегию «Достойное долголетие 2030»

23.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси разрабатывают национальную стратегию «Достойное долголетие 2030». Сегодня ее проект обсудили на заседании Национального комитета по народонаселению при Совете министров страны, передает «МИР 24».

Согласно документу, в стране появится больше школ активного долголетия, а оздоровительные центры будут предоставлять скидки для пожилых. Доступнее станут и образовательные услуги,  такие как повышение профессиональных навыков, переподготовка и помощь в поисках новой востребованной на рынке труда профессии.

«Мы говорим про образовательные услуги не только людей пожилого возраста, но и людей предпенсионного возраста, которым очень сложно конкурировать на рынке труда. Это развитие таких услуг, как школа компьютерной грамотности, финансовой грамотности», – пояснила министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич.

Сейчас средняя продолжительность жизни в стране 74 с половиной года. Новые меры помогут увеличить эту цифру до 80 уже к 2030 году.



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Согласно документу, в стране появится больше школ активного долголетия, а оздоровительные центры будут предоставлять скидки для пожилых.
 
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