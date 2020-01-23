Активная старость: в Беларуси обсудили стратегию «Достойное долголетие 2030»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси разрабатывают национальную стратегию «Достойное долголетие 2030». Сегодня ее проект обсудили на заседании Национального комитета по народонаселению при Совете министров страны, передает «МИР 24».

Согласно документу, в стране появится больше школ активного долголетия, а оздоровительные центры будут предоставлять скидки для пожилых. Доступнее станут и образовательные услуги, такие как повышение профессиональных навыков, переподготовка и помощь в поисках новой востребованной на рынке труда профессии.

«Мы говорим про образовательные услуги не только людей пожилого возраста, но и людей предпенсионного возраста, которым очень сложно конкурировать на рынке труда. Это развитие таких услуг, как школа компьютерной грамотности, финансовой грамотности», – пояснила министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич.

Сейчас средняя продолжительность жизни в стране 74 с половиной года. Новые меры помогут увеличить эту цифру до 80 уже к 2030 году.