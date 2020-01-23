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Вынесли приговор "лесорубам" за причинение смерти по неосторожности. Дерево убило случайного водителя

23.01.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

23 января суд Борисовского района вынес приговор двум работникам лесничества. Спиленное ими дерево упало на проезжавший рядом грузовик, водитель погиб.

О приговоре сообщает пресс-служба суда.
Обвиняемыми оказались мастер леса и лесник одного из лесничеств «Борисовского опытного лесхоза».



Трагедия произошла 21 сентября 2019-го года возле деревни Ранное. По версии следствия, обвиняемые находились  в нерабочее время в выходной день на делянке в лесопользовании. Рабочую зону не обозначили.  Допустили падение спиленной сосны на кабину двигающегося по данной автодороге автомобиля МАЗ. Дерево упало на кабину автомобиля. Водителю причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Приговором суда оба фигуранта признаны виновными по ч.1 ст. 144 УК — причинение смерти по неосторожности. Им назначено по 3 года ограничения свободы с отбыванием в исправительном учреждении открытого типа.

Также решено взыскать с мужчин в солидарном порядке компенсацию морального вреда в пользу потерпевших — сумма не уточняется.
 
 
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23 января суд Борисовского района вынес приговор двум работникам лесничества. Спиленное ими дерево упало на проезжавший рядом грузовик, водитель погиб.
 
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