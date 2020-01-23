Парню, который раскрасил памятник Пушкину в красный, грозит до 3 лет колонии

Источник материала: KYKY

Мы писали , как 17 января в Минске раскрасили красной краской руки памятнику Пушкину, который стоит в центре города – возле гостиницы «Беларусь». Меньше суток потребовалось, чтобы монумент очистили (налет краски остался едва заметным), а 19 января задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний активист «Молодого фронта» Филипп Шавров.

Как говорило МВД, парень сам пришел в милицию и сдался, на свои мотивы не объяснил. Сейчас Шаврова держат в СИЗО №1 на Володарского, пишет TUT.by. Пока точно не известно, предъявлено ли ему обвинение.

По закону, это должно произойти в течение десяти дней с момента задержания – иначе человека отпускают. Но «Молодой фронт» пишет, что заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Если активиста признают виновным, эта история закончится для него как штрафом, так и колонией на три года.

Филиппу Шаврову 25 лет. В «Молодом фронте» он с 2016 года, сам родом из Витебска. Окончил юридический факультет БГУ, работал в одном из минских банков. Женат. Известно, что шесть лет назад Шавров «изрубил» памятник Ленину на улице Короткевича в Минске, за что получил год условно.