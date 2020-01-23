КХЛ может перенести матч «Куньлуня» из-за распространения коронавируса

Источник материала: Tut.by

Континентальная хоккейная лига обеспокоена ситуацией с распространением в Китае коронавируса, от которого умерло уже более 10 человек. Домашний матч «Куньлуня» против рижского «Динамо», который запланирован на 24 февраля, может быть перенесен.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Лига обеспокоена сложившейся в КНР ситуацией в связи с распространением коронавируса. Клубу „Куньлунь Ред Стар“ осталось провести два домашних матча регулярного чемпионата КХЛ.

16 декабря лига перенесла матч с ЦСКА, который состоится 2 февраля 2020 года, в Москву из-за распоряжения правительства КНР о невозможности проведения массовых спортивных мероприятий в стране во время празднования китайского Нового года с 25 января по 2 февраля 2020 года.

После получения дополнительных разъяснений по ситуации КХЛ примет решение о месте проведения домашней игры с рижским „Динамо“ 24 февраля. В случае попадания клуба в плей-офф, данный вопрос будет рассмотрен дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.