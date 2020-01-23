Цеслеру пообещали решить вопрос с арендой

В частности, у Цеслера в мастерской стояла кровать. КГК без разбирательств направил ЖРЭО рекомендации пересчитать аренду по полной стоимости, что и было сделано — и не по новым договорам, а за прошедшие несколько лет аренды. Союзам выставили счета на десятки тысяч рублей, что угрожает их существованию. Напомним, творческие объединения, в частности Беларусский союз дизайнеров, столкнулись с проблемой после мониторинга КГК. Государство через ЖРЭО предоставляет таким союзам помещения для творческих мастерских их членов. Проверяющие нашли в мастерских различное оборудование, например, швейные машинки, и решили, что в помещениях занимаются коммерческой деятельностью.КГК без разбирательств направил ЖРЭО рекомендации пересчитать аренду по полной стоимости, что и было сделано — и не по новым договорам, а за прошедшие несколько лет аренды. Союзам выставили счета на десятки тысяч рублей, что угрожает их существованию.













Сегодня в мастерской Владимира Цеслера глава КГК заявил, что у его ведомства нет претензий к использованию помещения.









«То, что в помещении имеется кровать, оборудована кухня, – это нормально. Я не вижу здесь проблемы: художник должен творить и иметь возможность отдохнуть», – сказал Анфимов.





Насчет льгот по аренде для творческих объединений он отметил, что этот вопрос «требует дополнительного изучения в каждом конкретном случае». Глава КГК добавил, что понимает специфику работы творческих мастерских. Но проблема заключается в несовершенстве законодательства.





«Необходимо устранить разночтения по поводу того, что считать творческим процессом, а что – коммерческой деятельностью. Сегодня эти вопросы четко не отрегулированы», – сказал Анфимов.





Он отметил, что эту проблему как раз и выявил КГК в ходе мониторинга. Сейчас Госконтроль готовит предложения по ее решению, в том числе по возможным корректировкам законодательства. Предложения будут внесены в правительство.



