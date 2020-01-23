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Владимир Базанов: Айдова разыскивают и нигде не могут найти. Самый такой злостный...
Источник материала: Партизан
Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов прокомментировал процесс по выявлению договорных матчей в чемпионате Беларуси и назвал бывшего капитана "Гомеля" Дмитрия Айдова "самым злостным" участником.
Неприятно, хотя это не при мне было. Но все равно для федерации неприятный момент — договорные матчи. 35 футболистов принимали участие. 16 уже получили наказание. Остальные по мере рассмотрения уголовных дел будут вызываться на дисциплинарный комитет. И, конечно, я считаю, наказание должны понести справедливое. Чтобы неповадно было даже этим ребятам, которые, как вы говорите, молодые, растущие. Чтобы они понимали: для того, чтобы чего-то добиться, своего благополучия, благосостояния, надо хорошо играть.
Но, грубо говоря, в тюрьму никто не сядет за эти матчи?
Я не знаю. Ну вот Айдова разыскивают. Его найти не могут нигде. Самый такой злостный... Но я не знаю, как все будет. Я не смотрел уголовное дело, — сказал Базанов в
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Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов прокомментировал процесс по выявлению договорных матчей в чемпионате Беларуси и назвал бывшего капитана...
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