Владимир Базанов: Айдова разыскивают и нигде не могут найти. Самый такой злостный...









Неприятно, хотя это не при мне было. Но все равно для федерации неприятный момент — договорные матчи. 35 футболистов принимали участие. 16 уже получили наказание. Остальные по мере рассмотрения уголовных дел будут вызываться на дисциплинарный комитет. И, конечно, я считаю, наказание должны понести справедливое. Чтобы неповадно было даже этим ребятам, которые, как вы говорите, молодые, растущие. Чтобы они понимали: для того, чтобы чего-то добиться, своего благополучия, благосостояния, надо хорошо играть.





Но, грубо говоря, в тюрьму никто не сядет за эти матчи?

эфире программы "Арена" на "Беларусь 1". Я не знаю. Ну вот Айдова разыскивают. Его найти не могут нигде. Самый такой злостный... Но я не знаю, как все будет. Я не смотрел уголовное дело, — сказал Базанов в



