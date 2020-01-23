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Белорусы жалуются на большие задержки посылок из-за рубежа. В «Белпочте» объяснили, в чём причина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы жалуются на большие задержки отправлений из-за рубежа. Многие не получили товары, заказанные в ноябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о покупках из Китая, Сингапура и Эстонии. Причем, судя по некоторым данным, проблема в белорусской стороне. Между тем, в «Белпочте» говорят: виноваты праздники и сезон распродаж.
Маргарита Бальцевич:
Свою покупку, сделанную в одном из международных интернет-магазинов, Маргарита ждет больше трех месяцев. Вещь, которую девушка (кстати, имиджмейкер) приобрела, и стоит недорого, и для ухода за гардеробом необходима.
Маргарита Бальцевич:
Среди белорусов, не дождавшихся вовремя своих посылок из Китая, и Сергей. Одну из них гомельчанин заказывал еще в октябре. Правда, ее уже не ждет: продавец вернул Сергею деньги.
А вот вторую, заказанную в декабре, – запчасти для 3D-принтера – как раз наоборот. Сергей отмечает: такая ситуация с отправлениями на его имя была и в 2019 году. По его словам, тогда задержки «Белпочта» связывала с переустановкой ПО.
Сергей Лобан:
На «Белпочте» подтверждают: да, посылки действительно обрабатывают дольше обычного. На это несколько причин. Во-первых, постпраздничное время. Традиционно после Нового года объемы отправлений в Беларусь из-за границы вырастают на треть. Во-вторых, ситуацию усложняют сбои в работе служб аэропорта Стамбула. Именно там промежуточно сортируют посылки, направляемые в нашу страну.
Виктория Джухунян, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:
Чтобы обработать возросшие объемы отправлений, почта в это время обычно привлекает дополнительный штат работников, оформляя договоры. Так произошло и в 2020 году. Сейчас штат дополнительных работников полностью укомплектован. Это позволит ускорить сортировку и выдачу посылок.
Виктория Джухунян:
Дмитрий Боярович, корреспондент:
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Новости Беларуси. Белорусы жалуются на большие задержки отправлений из-за рубежа. Многие не получили товары, заказанные в ноябре, сообщили в программе Новости «24...
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