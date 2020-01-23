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Озимые утрачивают закалку и не могут обрести покой – синоптики

23.01.2020 19:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Необычно теплая для этого периода года погода не позволяет озимым культурам обрести состояние глубокого физиологического покоя, сообщили в Белгидромете в среду.

"Снежный покров на полях с озимыми культурами практически отсутствует. По последним данным наблюдений во многих районах страны отмечается небольшое подмерзание верхнего слоя, пишет  interfax.by
Температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур и корневой шейки многолетних трав находится в пределах от -1 до +1 градуса Цельсия. При таких агрометеорологических условиях растения утрачивают закалку", - говорится в сообщении на сайте центра. 


По данным синоптиков, в ближайшее время резкого понижения температуры воздуха не ожидается. "В третьей декаде января, в связи с преобладанием оттепельной погоды, агрометеорологическая обстановка существенно не изменится", - констатировали в Белгидромете.
 
 
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Необычно теплая для этого периода года погода не позволяет озимым культурам обрести состояние глубокого физиологического покоя, сообщили в Белгидромете в среду.
 
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