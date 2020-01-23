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Королева Елизавета II подписала закон о «Брекзите»
Источник материала: KYKY>
Королева Великобритании Елизавета II подписала «Брекзит» – документ о выходе страны из состава Евросоюза. Теперь он обрел статус британского закона, преодолев ключевое препятствие. Об этом
До подписи королевы этот документ окончательно одобрил Британский парламент. 24 января на церемонии в Брюсселе распишутся уже руководители Европейского совета и Европейской комиссии. Чтобы Великобритания официально вышла из ЕС, «Брекзит» должен ратифицировать Европарламент. Ожидается, что это произойдет 31 января. Но переходный период продлится до декабря 2020 года: сторонам предстоят переговоры о дальнейших отношениях.
Похоже, «Брекзит», который несколько раз откладывался, в этот раз все же случится. С уверенностью об этом заговорили, когда консерваторы (тори) пришли к власти, победив на выборах в Великобритании с лучшим результатом за 30 лет и получив большее число парламентских кресел. Последний раз количественное преимущество в парламенте у тори было в 1987 году при «железной леди» Маргарет Тэтчер.
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Королева Великобритании Елизавета II подписала «Брекзит» – документ о выходе страны из состава Евросоюза. Теперь он обрел статус британского закона, преодолев...
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