Королева Елизавета II подписала закон о «Брекзите»

Источник материала: KYKY

Королева Великобритании Елизавета II подписала «Брекзит» – документ о выходе страны из состава Евросоюза. Теперь он обрел статус британского закона, преодолев ключевое препятствие. Об этом сообщает Sky News.

До подписи королевы этот документ окончательно одобрил Британский парламент. 24 января на церемонии в Брюсселе распишутся уже руководители Европейского совета и Европейской комиссии. Чтобы Великобритания официально вышла из ЕС, «Брекзит» должен ратифицировать Европарламент. Ожидается, что это произойдет 31 января. Но переходный период продлится до декабря 2020 года: сторонам предстоят переговоры о дальнейших отношениях.

Похоже, «Брекзит», который несколько раз откладывался, в этот раз все же случится. С уверенностью об этом заговорили, когда консерваторы (тори) пришли к власти, победив на выборах в Великобритании с лучшим результатом за 30 лет и получив большее число парламентских кресел. Последний раз количественное преимущество в парламенте у тори было в 1987 году при «железной леди» Маргарет Тэтчер.