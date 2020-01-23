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Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей

23.01.2020 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Казахстана. Две сестры из Казахстана стали пользоваться значительной популярностью. Всё дело в их особенной внешности – девочки являются альбиносами. 

Старшую сестру зовут Асель Калаганова, а младшую – Камила. Родились они 12 апреля 2005 года и 8 января 2018 года. И если первому ребёнку-альбиносу родители удивились, то к цвету кожи, волос и глаз второй дочки мама и папа уже были готовы. В семье ещё есть сын, но он родился смуглым и с тёмными волосами. 

Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей
Фото: instagram.com/assel_kamila 

Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей
Фото: instagram.com/assel_kamila 

Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей
Фото: instagram.com/assel_kamila 

Хотя у альбинизма есть свои трудности, например, повышенная чувствительность к солнечным лучам, а также слабое зрение, эта особенность нередко имеет и положительные стороны. Асель уже несколько лет совмещает учёбу с работой модели. 

Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей
Фото: instagram.com/assel_kamila 

Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей
Фото: instagram.com/assel_kamila 

Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей
Фото: instagram.com/assel_kamila 

Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей
Фото: instagram.com/assel_kamila 

Несколько лет назад мы показывали снимки других альбиносов.

Девочки тоже стали моделями – здесь подробнее

Люди в материале: Асель Калаганова, Камила Калаганова
 
 
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Новости Казахстана. Две сестры из Казахстана стали пользоваться значительной популярностью. Всё дело в их особенной внешности – девочки являются альбиносами.  ...
 
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