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ИП снова спросили у чиновников, почему им нельзя ставить ларьки на улицах Минска, а «Табакерки» можно
Источник материала: Tut.by
Предприниматели
Напомним, борьба с киосками на улицах Минска началась больше 15 лет назад. Власти говорили, что они портят внешний вид города. В конце концов ларьки исчезли. Однако не так давно на улицах города снова стали появляться киоски, только на этот раз не с шоколадками, чипсами и водой (хотя и этот товар там присутствует) а с сигаретами.
Предприниматели уже
Такое обращение они направляли и в Администрацию президента, и в Министерство антимонопольного регулирования и торговли и в управление торговли и услуг Мингорисполкома. Пояснения последнего их не удовлетворило. На этот раз ответ давал Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
Ведомство сослалось на концерн «Белгоспищепром», с которым заключен инвестиционный договор на создание специализированной сети по продаже сигарет. Они говорят, что установка «Табакерок» «не нацелена на исключительную установку специализированных торговых объектов, а включает ряд иных важных подсистем, позволяющих бороться с контрафактной продукцией на внутреннем рынке, обеспечивать гарантированный сбыт табачных изделий государственной табачной фабрики и официальных импортеров».
Также в ответе говорится, что раньше предпринимателям, которые торговали в киосках, предлагали строить мини-магазины шаговой доступности, что многие и сделали. Кроме того, можно арендовать торговые места на рынках. Поэтому снова ставить киоски в городе нецелесообразно.
Напомним, «Табакерки» по всей стране
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ИП снова спросили у чиновников, почему им нельзя ставить ларьки на улицах Минска, а «Табакерки» можно
Ипэшники, которые раньше торговали в киосках в столице получили очередной ответ от чиновников.
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