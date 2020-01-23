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ИП снова спросили у чиновников, почему им нельзя ставить ларьки на улицах Минска, а «Табакерки» можно

23.01.2020 20:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предприниматели получили очередной ответ от столичных властей по поводу того, почему «Табакерки» на улицах города устанавливать можно, а киоски с водой и шоколадом, которых раньше было полно, нельзя. Об этом рассказал председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко. На этот раз на вопросы отвечал Комитет архитектуры и градостроительства.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Напомним, борьба с киосками на улицах Минска началась больше 15 лет назад. Власти говорили, что они портят внешний вид города. В конце концов ларьки исчезли. Однако не так давно на улицах города снова стали появляться киоски, только на этот раз не с шоколадками, чипсами и водой (хотя и этот товар там присутствует) а с сигаретами.

Предприниматели уже не в первый раз направили чиновникам обращение с вопросом, почему же им нельзя устанавливать киоски в Минске, а «Табакерки» — можно. Ведь это те же киоски, только с сигаретами. Они попросили призывали власти сделать прозрачным распределение мест для ларьков, продавать их через аукцион с участием малого бизнеса.

Такое обращение они направляли и в Администрацию президента, и в Министерство антимонопольного регулирования и торговли и в управление торговли и услуг Мингорисполкома. Пояснения последнего их не удовлетворило. На этот раз ответ давал Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Ведомство сослалось на концерн «Белгоспищепром», с которым заключен инвестиционный договор на создание специализированной сети по продаже сигарет. Они говорят, что установка «Табакерок» «не нацелена на исключительную установку специализированных торговых объектов, а включает ряд иных важных подсистем, позволяющих бороться с контрафактной продукцией на внутреннем рынке, обеспечивать гарантированный сбыт табачных изделий государственной табачной фабрики и официальных импортеров».

Также в ответе говорится, что раньше предпринимателям, которые торговали в киосках, предлагали строить мини-магазины шаговой доступности, что многие и сделали. Кроме того, можно арендовать торговые места на рынках. Поэтому снова ставить киоски в городе нецелесообразно.

Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «Энерго-Оил». Для столицы же возвращение киосков на улицы было болезненным. Но указ президента есть указ президента. Поэтому Мингорисполком, хоть и пошел на установку ларьков, но поставил компании «Энерго-Оил» несколько условий. Как минимум, «Табакерки» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской. Но на днях такой киоск появился возле зданий завода «Горизонт» на Куйбышева, 22. Это в границах первого кольца.

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Теги: Минск
 
 
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Ипэшники, которые раньше торговали в киосках в столице получили очередной ответ от чиновников.
 
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