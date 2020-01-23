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В Бресте открылась выставка “Миру тобі, Украіно!”. На фото много красивых женщин

23.01.2020 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

23 января 2020 года в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась выставка “Миру тобі, Украіно!”, организованная Посольством Украины в Республике Беларусь и Консульством Украины в Бресте.

В Бресте открылась выставка “Миру тобі, Украіно!”. На фото много красивых женщин

В экспозиции - 44 работы масштабного фотопроекта “Ethno Fashion by Potlova». Как рассказал Консул Украины в Бресте Анатолий Никифорович Диденко, за 3 года проект стал всеукраинским. В нем уже приняли или готовы участие более 2000 женщин со всей страны.

В Бресте открылась выставка “Миру тобі, Украіно!”. На фото много красивых женщин

На фотографиях запечатлены как известные женщины Украины (звезды шоу-бизнеса, представительницы культуры и искусства, политики, спорта), так и простые украинки в красивых традиционных украинских образах, продуманных до «последней веточки». Прекрасные женщины, обладающие внутренней силой, мудростью и красотой. Дети в кольце теплых материнских рук.

В Бресте открылась выставка “Миру тобі, Украіно!”. На фото много красивых женщин

Заросшие ромашкой поля под ослепительно синим небом. Сила созревшего зерна. Красные яблоки так и просятся в руки.

Яркая самобытная ручная вышивка. Праздничные цветочные венки поражают разноцветьем красок. Эффектные женские украшения из декоративного камня, красного коралла, бисера, металла. Мирные символы Украины.

 
Теги: Брест
 
 
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  23 января 2020 года в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась выставка “Миру тобі, Украіно!”, организованная Посольством Украины в Республике...
 
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