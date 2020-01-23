Биатлонист узнал о пропаже отца сразу после гонки

Источник материала: Tut.by

Отец французских биатлонистов Фабьена, Эмильена и Флорана Клода без вести пропал в Канаде, передает sports.ru.



Фабьен Клод

Жиль Клод, отец спортсменов, входил в группу в составе восьми человек и гида, которая находилась в горах северного Квебека.

Их снегоходы провалились под лед вечером 22 января — троим удалось выбраться из воды, остальных до сих пор не нашли. Гид скончался через несколько часов после инцидента. Поиски пропавших продолжаются.

Фабьен Клод узнал об этом после сразу после финиша индивидуальной гонки в Поклюке, где завоевал первую в карьере бронзу Кубка мира.

Французский биатлонист Мартен Фуркад, занявший сегодня второе место, поддержал товарища по команде:

«Есть вещи важнее спорта. Мы переживаем этот трудный момент всей командой и очень расстроены. Я горжусь своим партнером. Мы все рядом с ним».