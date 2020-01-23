Дмитрий Бекалюк пояснил, почему не принял документы от ООО «АйПауэр» на общественную экологическую экспертизу

Источник материала: Виртуальный Брест

По итогам объявленной ООО «АйПауэр» 21.01.2020 процедуры передачи проектной документации проект «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт» по ряду обоснованных причин, связанных с оформлением предложенных документов, а также в том числе и организационного характера (ограничение времени приемки до 1 часа), которые были отмечены в Акте приемки-передачи, на условиях ООО «АйПауэр» в полном объеме принят не был.





Часть документов была недооформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми по данному вопросу при передаче документов на ГЭЭ. Дооформление документов (заверение ксерокопий, простановка дат, подписей) проводилась «на коленке».

Приемка отложена.

22.01.2020 нам было предложено о проведении повторной процедуры передачи документов по срокам, опять же установленным ООО «АйПауэр», 23 января 2020 года с 10.00 до 19.00.

Данным письмом мы сообщаем, что у Инициаторов ОЭЭ, представляющих интересы общественности, Бекалюка Д.В. и Мороза В.Н., по теме организованной в день передачи проекта пресс-конференции, а также по вопросам, возникшим при оценке предоставляемой Заказчиком и переработчиком проекта, проектной документации завода, учитывая неоднозначность и, зачастую, прямо противоположную трактовку законодательных актов, касающихся организации ОЭЭ, заключения ОЭЭ, ОВОС проекта, возникло множество вопросов, которые требуют разъяснения государственных природоохранных органов в части законности некоторых основных процедур при проведении ОЭЭ.

У нас возникли вопросы к трактовке законности данной процедуры, так как одно официальное лицо Минприроды – замминистра, на прямой линии трактует норму закона в одном контексте, а при приемке документов этот же момент законодательства другое официальное лицо органа Минприроды рассматривает данный вопрос диаметрально противоположно.

Четкое понимание вопросов законности действий общественности на всех этапах являются основополагающим в принятии решения как о начале проведении процедуры ОЭЭ, ее ведения, так и в признании законности заключения ОЭЭ всеми госорганами и судебными инстанциями.

Так что начало проведения процедуры ОЭЭ отложено до того момента, когда вопросы экологического законодательства не будет трактоваться однозначно всеми заинтересованными сторонами.

Обращаем ваше внимание всех заинтересованных органов на то, что Миниприроды поставило ООО «АйПауэр» выше Главы государства, который высказался однозначно:

«— Только они буду решать, быть ли этому заводу и каким будет этот завод».

Минприроды ограничило общественность в возможности выражения своего мнения – оно лишило граждан права проведения обсуждения проекта спорного завода в рамках рассмотрения ОВОС - а ведь именно это имел в виду Президент - общественность должна высказаться широко.

А единственный способ высказываться – это широкое народное обсуждение, в то время как общественная экологическая экспертиза – это мнение экспертов-профессионалов, по итогам работы которых у ООО «АйПауэр» возникло желание исправления проекта своего завода с конечным итогом - запуском завода вопреки мнению общественности.

У нас, Инициаторов, вообще возник вопрос о законности данной процедуры, так как Уведомления ООО «АйПауэр» как заказчика ОЭЭ, странным образом появившиеся на официальных сайтах исполнительной власти всех уровней, через несколько дней так же странным образом исчезли, то есть ситуация из серии «а был ли мальчик» - а было ли Уведомление. Возникает обоснованное предположение, что была предпринята попытка введения общественности в заблуждение.

При этом мы подтверждаем свое желание и готовность обсуждения проекта завода и проведение ОЭЭ, на которую общество собрало деньги и подобрало высоквалифицированных специалистов, приглашенных в качестве экспертов.

Инициаторы сообщают ООО «АйПауэр», что ими будет подготовлен запрос в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ, а также в Центр экологической экспертизы с соответствующим перечнем вопросов, требующих разъяснения госорганов и однозначную официальную трактовку законодательства в условиях выявленных недоработок законодательных документов.

До получения полного и конкретного ответа на все возникшие вопросы и, учитывая, что согласно законодательству Инициаторы в своем заявлении единолично принимают решение о дате передачи-приемки проектной документации, Инициаторы не будут принимать проектную документацию на условиях ООО «АйПауэр».

Данное решение принято в целях невозможности взаимного обвинения обеих сторон в незаконных действиях при организации ОЭЭ, которые могут поставить, в том числе и судебные инстанции, под сомнение всю процедуру.

Доводим до вашего сведения, что Заявление о приемке проектной документации для начала процедуры ОЭЭ будет оформлено и подано в адрес Заказчика проекта Инициаторами в рамках действующего законодательства после выяснения всех возникших вопросов.