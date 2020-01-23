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Дело не в праздниках. Семь фотографий пухлых, но всё равно милых животных
Источник материала: СТВ
Праздники уже закончились, теперь самое время начинать готовиться к лету, чтобы гордо ходить по пляжу. Впрочем, ещё немножко можно подождать.
Как известно, перееданию подвержены не только люди. Мы собрали несколько фотографий зверей, которые умеют наслаждаться жизнью. Возможно, даже слишком хорошо.
Недавно мы показывали домашнюю белку, которая приятно проводит время.
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Праздники уже закончились, теперь самое время начинать готовиться к лету, чтобы гордо ходить по пляжу. Впрочем, ещё немножко можно подождать. Как известно,...
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