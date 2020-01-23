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Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур

23.01.2020 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Брестом живет Чупакабра? Неизвестный зверь задушил в агарогородке Большие Мотыкалы несколько сотен кур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители подсчитывают убытки и параллельно строят гипотезы, кто может оказаться виновником урона.

Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур

Кристина Протосовицкая отправилась по следу неопознанного зверя.

Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур

Елена Янчук, жительница агрогородка Большие Мотыкалы:
Не видела я ни зверька, ни собаку, ни лисицу. Пришла куры в агонии. И уже думаю, что с ними делать.

Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур

С подворья Елены Алексеевны неопознанный до сих пор зверь и начал свой гастротур. Его жертвами стали восемь куриц и пять индюков. Первые мысли были – лиса. Местные ее тут видели летом еще молоденькой.

Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур

Ну вот, осталось, буквально даже десятка нет.

Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур

Через неделю-полторы в группе мессенджера деревни появились тревожные новости. Писали: впору ставить капканы.

Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур

Надежда Медзюта, жительница агрогородка Большие Мотыкалы:
Это страх какой-то, я еще такого не видела. Мы 15 лет живем здесь, такое в первый раз. На спине раны глубокие.

Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур

Надежда Медзюта проснулась к утренней дойке в половину шестого и обнаружила 27 пернатых жертв. Сейчас под охраной козы Машки единственные «выжившие» – петух да курица.

Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур

Надежда сомневается, что все это мог сотворить бродячий пес. Сетка целая, подкопов нет.

Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур

Если бы на территорию зашла чужая собака, он бы оповестил нас. А так не слышно было ничего.

Зверь знатно прошелся по деревне. Среди пострадавших наберется с десяток дворов.

Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур

Ристина Протосовицкая, корреспондент:
Жертвами ночного террора в Больших Мотыкалах стали более трехсот кур. Неопознанный зверь сначала орудовал на этой улице, а потом продвинулся дальше.

Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур

Двое пострадавших обратились к участковому, чтобы разобраться в ситуации и попытаться найти виновников. Дикая лиса, хорек, охотничий или бродячий пес? В сельисполкоме склоняются к последнему варианту.

Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур

Владимир Леташков, председатель Мотыкальского сельисполкома:
Нами были обезврежены шесть взрослых собак и два щенка. С этим связано или нет – не знаю, но после этого факты о том, что стали пропадать куры, исчезли.

Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур

На территории самих Больших Мотыкал бродячие собаки не водятся. Это порождает у людей сомнения. Но верить в версию фантастической Чупакабры здесь, говорят, еще рано.

Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур

Люди в материале: Елена Янчук, Надежда Медзюта, Ристина Протосовицкая, Владимир Леташков
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Под Брестом живет Чупакабра? Неизвестный зверь задушил в агарогородке Большие Мотыкалы несколько сотен кур, сообщили в программе Новости «24...
 
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