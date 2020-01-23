«Родильный туризм» окончательно запретили в США. Прощай, гражданство?

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сообщает Associated Press. Об этом говорится в новых правилах получения виз,Associated Press.





Согласно нововведениям, женщинам будет отказано в туристической визе, если сотрудники консульства вычислят их реальную цель. «Это поможет устранить преступную деятельность, связанную с индустрией "родильного туризма"», — отмечается в новых правилах.

На собеседовании на получение виз работники консульства не могут о беременности. Однако им так или иначе нужно выяснять, для чего женщина собирается ехать в страну.





AP указывает, что по своей сути практика туризма в США для родов законна. Однако известны случаи, когда власти арестовывали сотрудников агентств, организовавших «родильный туризм»: как правило, это связано с мошенничеством и уклонением от налогов.





В администрации Трампа задумались о запрете поездок ради родов 20 января. Так иностранцы не смогут пользоваться нормой, предусмотренной 14-й поправкой Конституции: по ней любой человек, родившийся на территории страны, получает ее гражданство.



