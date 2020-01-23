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«Причин для паники нет». Но на всякий случай напоминаем вам, как не заразиться ОРВИ

23.01.2020 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник назвал диагноз белоруски, вернувшейся из Китая

Усилен санитарно-карантинный контроль в аэропортах, особое внимание к прилетающим из Юго-Восточной Азии и КНР. Пассажиры проходят дополнительный контроль, в том числе с помощью тепловизоров.

«Причин для паники нет». Но на всякий случай напоминаем вам, как не заразиться ОРВИ

В Китае из-за коронавируса закрыли второй город

Датчики настроены на выявление в потоке тех, чья температура превышает допустимые 37 градусов. Пассажиров с малейшими подозрениями на заболевание готовы изолировать и госпитализировать. Эпидемиологи проводят мониторинг ситуации.

«Причин для паники нет». Но на всякий случай напоминаем вам, как не заразиться ОРВИ

Екатерина Хомченко, заведующий эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Мы находимся в тесном взаимодействии с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома. Совместная работа позволяет нам своевременно оценивать ситуацию, которая скидывается в Минске, и принимать управленческие решения по стабилизации ситуации.

В Китае разработали метод лечения коронавируса

Причин для паники нет. Тем не менее, каждый должен помнить основные меры профилактики острых респираторных инфекций. В первую очередь это соблюдение респираторного этикета. При кашле или чихании необходимо использовать одноразовые бумажные салфетки. Тщательно мыть руки с мылом после улицы, контакта с деньгами, дверными ручками, предметами обихода, с которыми мы часто соприкасаемся. Также можно использовать антисептические средства для рук.

«Причин для паники нет». Но на всякий случай напоминаем вам, как не заразиться ОРВИ

Стали известны результаты анализов белоруски, которая вернулась из Китая

По оценке экспертов, новый штамм коронавирус не передается никаким другим путем, кроме непосредственного контакта с заболевшим. Посылки тоже не страшны.

Люди в материале: Екатерина Хомченко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Караник назвал диагноз...
 
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