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Привет из прошлого. Изображённый на рисунке пейзаж почти не изменился за целый век

23.01.2020 21:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пользователь соцсетей нашёл место, которое изображено на рисунке. За более чем сто лет пейзаж изменился не слишком сильно. 

Как-то раз пользователь Reddit заметил сходство между пейзажем в коммуне Порвоо в Финляндии с этим рисунком. Он поискал нужный ракурс и сделал снимок. 

Привет из прошлого. Изображённый на рисунке пейзаж почти не изменился за целый век
Фото: reddit.com/user/phelyan 

Картина была написана в 1892 году, вероятно, в приятный тёплый денёк. Её автором является финский живописец Альберт Эдельфельт. В комментариях люди удивились, что в 2020 году дерево всё ещё на месте, да и вид не сильно изменился. 

Ранее мы показывали, насколько похожи идущие на работу люди. 

Иногда отличие едва заметно даже на фотографиях, сделанных с разницей в несколько лет (здесь подробности). 

Люди в материале: Альберт Эдельфельт
 
 
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Пользователь соцсетей нашёл место, которое изображено на рисунке. За более чем сто лет пейзаж изменился не слишком сильно.  Как-то раз пользователь Reddit заметил...
 
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