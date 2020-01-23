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Привет из прошлого. Изображённый на рисунке пейзаж почти не изменился за целый век
Источник материала: СТВ
Пользователь соцсетей нашёл место, которое изображено на рисунке. За более чем сто лет пейзаж изменился не слишком сильно.
Как-то раз пользователь Reddit
Картина была написана в 1892 году, вероятно, в приятный тёплый денёк. Её автором является финский живописец Альберт Эдельфельт. В комментариях люди удивились, что в 2020 году дерево всё ещё на месте, да и вид не сильно изменился.
Ранее мы показывали, насколько похожи идущие на работу люди.
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Пользователь соцсетей нашёл место, которое изображено на рисунке. За более чем сто лет пейзаж изменился не слишком сильно. Как-то раз пользователь Reddit заметил...
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