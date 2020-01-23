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«Отдаётся чувство». Почему люди до сих пор пишут письма руками
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 января во всем мире отмечают День почерка или, как его еще называют, День ручного письма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих почтовых отделениях Беларуси все желающие могли бесплатно отправить письмо или открытку своим близким.
Вот меня брат родной поздравлял с днем рождения из Литвы, это поздравление родственников из Польши с Рождеством Христовым.
У Андрея Лелевича сотни открыток и больше 20 тысяч марок из разных стран. И он не просто их коллекционирует, а сам отправляет письма и получает в ответ. Это семейная традиция, ведь родственники живут по всему миру. К тому же мужчина бывший военный, объехал Советский Союз, был в горячей точке во время конфликта в Нагорном Карабахе. Говорит, с друзьями-сослуживцами до сих пор общается через письма. И даже в век технологий не хочет отказываться от рукописного текста. Ведь он хранит тепло человеческой руки.
Андрей Лелевич, житель Гродно:
Тысячи лет люди писали от руки. И буквально за пару десятилетий эта традиция начала угасать.
Посткроссинг – еще один способ поделиться своим теплом с миром. Сегодня Юрий отправит пять открыток. Карточки с видами Беларуси полетят в Германию, Францию, Китай, Украину и Великобританию.
Юрий Юргелевич:
Почерк каждого человека уникален и может многое рассказать о своем хозяине. Графологи выделяют семь основных характеристик: размер букв, их форма, наклон, сила нажима.
Камилла Шах, корреспондент:
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Новости Беларуси. 23 января во всем мире отмечают День почерка или, как его еще называют, День ручного письма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих...
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