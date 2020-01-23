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Ставка на экшен и сюрпризы. Чем порадует программа XXVII Минской международной книжной выставки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В переплете литературы. Свою 27-ю страницу перелистнет традиционная Минская международная книжная выставка-ярмарка. Пройдет она с 5 по 9 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В качестве страны – почетного гостя выступит Россия, центральным же экспонентом книжного вернисажа станут США. От продвижения книгочтения для соцсетей до авторского дня, где будут мыслить вслух. От афтограф-сессии до бардовского вечера, где поэзия сложится в ноты. В программе – десятки интригующих позиций культурной и деловой программы. Не обойдется без презентаций. Более 300 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья представят читателям свои новации в обложке.
Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Учитывая опыт минувших книжных аншлагов, организаторы ожидают, что выставку-ярмарку посетят порядка 60 тысяч жителей и гостей столицы.
Ставка на экшен и сюрпризы, ведь главной площадкой этот форум не ограничится. В кинотеатрах планируется показ фильмов по произведениям белорусских авторов, в театре пройдут спектакли по книжной тематике, будет организована работа маршрутного поэтического автобуса по проспекту Победителей.
Здесь же пройдет и 6-й Международный симпозиум литераторов «Писатель и время». Таким образом выставка-ярмарка станет интеллектуальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов между представителями разных стран.
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Новости Беларуси. В переплете литературы. Свою 27-ю страницу перелистнет традиционная Минская международная книжная выставка-ярмарка. Пройдет она с 5 по 9 февраля,...
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